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罷免黃捷2月6日投票 民進黨民代今站出來力挺黃捷

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨鳳山區立委許智傑及市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻等人上午與黃捷一起舉行「鳳山團結！2021鳳山市政願景記者會」，談鳳山的改變及對黃捷的肯定。記者蔡孟妤／攝影
民進黨鳳山區立委許智傑及市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻等人上午與黃捷一起舉行「鳳山團結！2021鳳山市政願景記者會」，談鳳山的改變及對黃捷的肯定。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議員黃捷罷免投票將於2月6日舉行，今上午民進黨鳳山區立委、議員舉行記者會，表達對黃捷的支持。對於罷捷團體日前發存證信函盼黃捷點頭參加辯論會，黃捷批罷免團體苦苦相逼，要她放棄公辦說明會參加辯論會是本末倒置。

民進黨鳳山區立委許智傑及市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻等人上午與黃捷一起舉行「鳳山團結！2021鳳山市政願景記者會」，談鳳山的改變及對黃捷的肯定。

許智傑說，這陣子黃捷對地方建設、對鳳山努力，他都有看到。陳慧文強調鳳山需要更多進步力量一起監督市政，而黃捷的表現和努力備受肯定，要行動力挺她，「優秀的議員，一個都不能少」，希望繼續在議會與黃捷一起打拚。

罷免公辦說明會依規定須由領銜人親自參加，無法由他人代理，但罷捷領銜人因健康和家庭因素無法參加，罷捷發言人徐尚賢多次呼籲黃捷接受另辦辯論會，日前還寄存證信函給黃捷，希望黃捷放棄「說明會」接受「辯論會」。

黃捷今說，選委會的公辦說明會她第一時間勾選同意，沒有迴避，但罷免團體選擇放棄，還用存證信函的方式，逼她放棄公辦說明會，要她參加罷免團體私下邀約的辯論會，是本末倒置，用存證信函苦苦相逼、威脅她，也對她產生困擾。

徐尚賢對黃捷苦苦相逼說法不以為然，他說，說明會沒有辯論詰問交鋒，難道黃捷只願意念稿，不敢辯論？面對小小鳳山在地青年會畏懼嗎？為何不願面對鳳山子弟邀約的直球對決，放棄只念稿的說明會，接受有詰問交鋒的辯論會？

對於領銜人才能參加公辦說明會，徐尚賢說，他們是民間發起的團體，當初對很多法條並不清楚，很多事情也沒有考慮周到，才會有這樣的狀況，但他們很誠懇的邀黃捷辯論，寄存證信函只是表達決心，沒有威脅的意思。

民進黨鳳山區立委許智傑及市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻等人上午與黃捷一起舉行「鳳山團結！2021鳳山市政願景記者會」，談鳳山的改變及對黃捷的肯定。記者蔡孟妤／攝影
民進黨鳳山區立委許智傑及市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻等人上午與黃捷一起舉行「鳳山團結！2021鳳山市政願景記者會」，談鳳山的改變及對黃捷的肯定。記者蔡孟妤／攝影

黃捷 罷免 民進黨

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