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俄將我列入全境電子簽證國家 簽證效期60天

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部亞非司司長楊心怡。記者徐偉真/攝影
外交部亞非司司長楊心怡。記者徐偉真/攝影

外交部亞西及非洲司司長楊心怡今天表示，俄羅斯今年初起，開放包括我國在內的公民，可透過網路申辦電子簽證赴俄羅斯觀光、洽商，無須檢具邀請函、訂房紀錄及其他相關文件，獲發電子簽證後可通行全俄羅斯，簽證效期60天。

楊心怡表示，俄羅斯繼前年開放我國人線上申請赴符拉迪沃斯托克自由港、加里寧格勒、聖彼得堡及列寧格勒州電子簽證後，為促進觀光發展及招商引資，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）去年10月6日簽署第2571-p號政府令，從今年初起進一步開放包括我國在內的公民，可透過網路申辦電子簽證赴俄羅斯觀光、洽商，無須檢具邀請函、訂房紀錄及其他相關文件，獲發電子簽證後可通行全俄羅斯，簽證效期60天，停留期限為16天，簽證費用為40美元，6歲以下兒童免費，網址為http://electronic-visa.kdmid.ru/index_zh.html。

楊心怡表示，原俄羅斯遠東地區、加里寧格勒、聖彼得堡及列寧格勒州等地的電子簽證制度將於今年2月4日停止適用。

楊心怡說，為因應新冠肺炎疫情，去年8月1日起俄羅斯政府規定赴俄工作的外國公民需於入境後隔離14天，以其它事由入境俄國的外國公民無須隔離，但外國公民入境時須出示抵俄前3天內的新冠肺炎核醣核酸檢測陰性證明，未出示者須於抵俄後3天內自費完成篩檢。

楊心怡說，我國自2018年9月開始試辦俄羅斯公民免簽證來台停留14天，並自去年8月試辦延長俄羅斯公民免簽證來台停留21天。因去年以免簽證方式來台的俄羅斯籍人數為14927人，比前年成長407.55%，效果顯著，我國政府決定自今年起繼續試辦一年，停留天數維持21天。

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