國民黨中央超前部署苗栗縣長選舉？ 議會議長：沒聽說

國民黨下屆苗栗縣長參選人選，縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦今天舉行記者會，他「沒聽說媒體報導的黨中央超前部署」，被鄉親問到很丟臉，他公開歡迎報導點名備戰的農田水利署苗栗管理處長謝福弘，他自己也不排除參加黨內初選。

謝福弘則回應，他確實是備戰下屆苗栗縣長，但與黨中央還沒有任何有關的接觸，國民黨將來不管誰出線，都希望以和諧的方式產生，並團結一致支持。

國民黨苗栗縣長徐耀昌2022年將2屆任滿，接棒人選備受政壇注目，有媒體日前報導黨中央人士拋出超前部署說法，指出謝福弘是派系超前整合的人選，並已備戰中，鍾東錦錯愕，知會徐耀昌，今天在縣黨部由縣議會黨團副書長余文忠等人陪同舉行記者會，並規畫與黨中央人士會面溝通。

鍾東錦不認同超前部署之說，他指出，黨中央應該配合主席江啟臣年輕式領導，超前部署的說法，不是很恰當的方式，等於把年輕人趕走，傷害國民黨，也傷害縣黨部，他認為應該按步就班，更期望黨內有志之士，如有意願都能夠表態參選，共同為黨挖掘最好的人才。

他指出，身為黨部主委，絕對不會置身事外，為了拋磚引玉，並回應鄉親與黨員的支持，未來不排除參與黨內初選，他避免球員兼裁判的疑慮，這一刻起就會要求黨工，黨部在18鄉鎮市所召開的各種會議、活動的訊息，同步傳給有意參加黨內初選人員，及黨籍2名立委陳超明、徐志榮等，他不會介入黨內初選相關工作。