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趙天麟提案汽機車手機架納罰 外送員大反彈撤案收場

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
駕駛人使用手機架是否該罰，引發討論。圖／本報系資料照
駕駛人使用手機架是否該罰，引發討論。圖／本報系資料照

民進黨立委趙天麟日前提案，對駕駛人若是把手機放在手機架上使用納入開罰範圍，引發外送員社團群起反彈。趙天麟昨天表示，外送服務業的勞工權益的確需要更精準的法律配套措施，但目前違規態樣難以界定、執法困難，因此決定先行撤案。

趙天麟提案指出，現行「道路交通管理處罰條例」對駕駛時手持使用手機等3C產品設有罰則，然而駕駛人只要把手機放在手機架上使用，就不符合手持要件，造成法規漏洞；且根據現行「道路交通管理處罰條例」第31之1條，駕駛人在行駛過程中，不論是手持使用手機、手持香菸或吸食、點燃香菸，都屬於單手駕駛車輛樣態，因此應該納罰。

外送員由於須大量使用手機進行聯繫、接單及導航，若完成修法將首當其衝。消息一出，不僅在外送員社團中對此修法多有抱怨，也有網友在趙天麟臉書留言請命，盼能再三思。

趙天麟表示，大家意見都有看到也很重視，當初提案是基於希望讓用路人能有更安全的交通環境，因為在行駛中單手操作手機，導致交通險象環生，也有不少用路人和自己請託修法制止；且根據統計，駕駛人使用手機、電腦或其他相類功能裝置而發生交通事故的案件數，從2016年366件成長到2019年454件，因此才會提出修法。

趙天麟說，但根據警政署統計資料，今年1月至9月，全國警方共取締騎機車和開車滑手機件數，共有2萬6364件，騎機車滑手機的有2萬1699件，開汽車滑手機因取締不易僅有4665件，確實對機車族並不公平；而行政院、交通部與警政署日前就行駛間使用手機架使用的相關規定進行研擬，尚未有結論，因此決定先行撤案。

趙天麟 外送員

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