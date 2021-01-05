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每藍委提50案嚴審預算 林為洲：大內宣經費是審查重點

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院民進黨團擬提請立院下周一召開臨時會，處理今年度總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。國民黨團總召林為洲表示，以要求黨籍立委每人要提50案凍結或刪減預算案，各單位大內宣經費是審查重點。記者周志豪／攝影
立法院民進黨團擬提請立院下周一召開臨時會，處理今年度總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。國民黨團總召林為洲表示，以要求黨籍立委每人要提50案凍結或刪減預算案，各單位大內宣經費是審查重點。記者周志豪／攝影

立法院民進黨團擬提請立院下周一召開臨時會，處理今年度總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。國民黨團總召林為洲表示，以要求黨籍立委每人要提50案凍結或刪減預算案，各單位大內宣經費是審查重點。

林為洲指出，歷來政府都有在宣傳政策，但蔡政府上台後編列的預算特別多，各單位都編列很多大內宣經費，連司法院都是如此，到底在宣傳什麼？養小編是委外評審或如何發包？有沒有依據採購法？這些都要去詳細檢驗，

林為洲說，採購法、預算法明文規定，政府做政策宣導廣告，第一要符合標註是廣告，不能置入性當作報導內容處理；第二要表明是哪個單位提供或製作的，這樣的規範，對正常平面、電視或廣播廣告，花多少錢，用在哪，就會很好監督。

相較傳統媒體，林為洲表示，這幾年新興的網路社群媒體這一塊就很難監督，因為網路容易匿名，很可能委外出去就用其他私人公司方式養一些帳戶，然後到PTT、社群媒體散布宣傳特定資訊。

林為洲認為，政府編列預算養小編用匿名方式帶風向這已違反規定，這個就是不容許的，這也是國民黨這次審查預算的重點之一，會嚴格檢驗這一次各單位預算中是否分散藏著這些所謂政策宣導大內宣經費，要一一把他挑出來。

林為洲表示，這次臨時會要審中央政府總預算、前瞻預算，要看的預算書很多，可以刪減或凍結的地方也很多，每個國民黨立委辦公室最少提50個凍結或刪減預算案是最基本的要求。

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