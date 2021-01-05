罷免案 民進黨先救無黨黃捷 冷處理黨員王浩宇

桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷罷免案將進行投票。綠營對二案態度大不同，對無黨籍的黃捷罷採取正面出擊，近來多位綠營立委皆現身力挺；反而是有民進黨籍的王浩宇被冷處理。綠營人士分析，二人未來政治行情大不同是主因，且王浩宇不受控的負面自走砲越趨明顯，加上罷免案若無把握，本該降低熱度以抑制投票率，因此才會採取此策略。

綠營人士表示，面對罷免案陣營向來的處理原則就是冷處理，盡量不去激化對立，避免給罷免製造話題、添柴火，衝高了投票率，也連帶讓罷免成功率增加，綠營面對王浩宇罷免案的思考就是如此，能低調過關就好。

也有地方人士指出，王浩宇屢次放砲，最近更攻擊知名賣場牛肉，還涉及歧視原住民，對民進黨政黨形象造成傷害早非第一次，這樣有爭議的人物，綠營檯面上人物自然是躲得遠遠的，避免有過多的連結傷害到自己。

綠營人士表示，黃捷的罷免案通過機會極小，因此有能量採取主動出擊方式，以衝高投票率方式應戰，除了證明自己有選民背書，也意在展現未來政治路上的實力；民進黨在此役推一把，更有示好的意思，為雙方未來更大程度合作建立好的基礎，之後黃捷甚至不無可能披上民進黨戰袍，在派系支持下挑戰現任綠委許智傑。