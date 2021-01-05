罷免案 國民黨拿王浩宇當反萊公投第一戰 黃捷再評估

桃園市議員王浩宇罷免投票將在本月16日舉行，國民黨中央以「反萊豬公投第一戰」為號召，預計在9日由罷免民團所舉辦的「倒宇天光 光榮中壢」民主講堂動員5000人。不過，相較於也面臨罷免的高雄市議員黃捷，國民黨則持保留態度，除了評估王挺萊立場堅定、罷王聲量高外，藍營在高雄罷免能量恐怕不足，因此，是否支持霸黃，要先觀察罷王結果再決定。

國民黨在立院萊豬行政命令表決結束後，內部開始著手評估是否要參與公民團體所發起的罷免案，不過，在黨內出現主戰派和避戰派，兩派更進行一番爭論。主戰派認為，國民黨在2022不能缺席，應該趁勝追擊；避戰派則認為，罷免應該是公民意志的展現，不應傾全黨力量介入和主導公民罷免行動，否則罷免不通過，對國民黨更傷。

國民黨日前發起罷免的基準點是憂心食安公投未能通過，但現在通過了，黨高層認為應回到民眾食安議題的層面，而非政治操作，否則最後民眾也不見得埋單。但經過一星期的討論與評估，黨中央決定以反「挺萊民代」為號召，不主導但響應公民團體的罷免行動，要給罔顧民眾食安的民進黨一個教訓。

由於王浩宇罷免案投票在黃捷之前，國民黨發現地方罷王聲量不低，且王浩宇多次扭曲的發言不受歡迎，幾乎藍綠和中間選民都不喜歡。地方立委和議員也都已經開始宣傳動員，在與公民團體接觸後，國民黨決定響應並幫忙動員，將此視為「反萊豬公投第一戰」，並以「王浩宇下台 萊豬不敢來」為動員標語。

但是否參與罷免黃捷，黨中央則持保留態度。一方面，國民黨去年在高雄因罷韓與補選失利，元氣大傷；另一方面，國民黨是以反萊豬名義響應罷王公民團體，黃捷較無王浩宇這種程度的挺萊發言。不過，曾說「健康權不能妥協」的黃捷在日前高雄市議會進行食安自治條例投票時臨陣落跑，其他議員在議會質詢多次質詢高雄市長陳其邁萊豬議題，黃捷也都未發聲也未反對萊豬。

黨內人士評估，國民黨從參與秋鬥遊行到這次響應罷王行動，都是以公民團體為主體，主要是希望萊豬這樣的民生議題是以民意為基礎，若由國民黨主導恐怕只會變成單純的政治操作，而且光靠國民黨的力量也不足以有那麼多的號召。

至於未來是否響應罷免黃捷，黨內人士認為，這還是要考量國民黨在高雄的動員能量以及黃的挺萊的態度。而且罷王投票是否能成功，也將成為罷黃和國民黨罷免萊民代的重要指標。