教育部次長訪視營養午餐 竹市今年食材獎勵金漲1倍

教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材採購驗收等實際執行情形。每天午餐製作的過程，從一早食材送達即開始，學校尤其重視驗菜的部分，先看3章1Q、再看食材品項、食材重量，並做成驗收紀錄。

為讓學生在校能享用國產在地優良食材，全國22縣市3368所國中小配合教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，新竹市已於去年12月20日全市所屬46間學校已換約完成。

這次訪視的民富國小為自設廚房學校，於1986年開辦，2005年改建，目前以「公辦民營」方式辦理，供應自校約2400名師生營養午餐，並依據學校衛生法設有1名公職營養師負責監督與管理午餐業務。

市長林智堅說，竹市營養午餐「3章1Q」覆蓋率為全台之冠，本次國產食材的使用則是延續過往的高標準，並遵循驗收要到位、食材要登打、菜單勤標示、抽樣應確實等四步驟。

民富國小營養師張淑花說，驗菜由營養師、廠商人員，加上學校代表三方共同監驗，這些都是每天在做的事，現在更進步了，有校園食材登錄平台APP可以溯源，家長在上班也可以知道孩子今天吃了什麼。

民富國小校長胡如茵表示，學校午餐首重「食品安全」，午餐的一日從凌晨2點半起由業者物流中心進行食材初步篩選與理貨後送至學校午餐中心，交由校營養師依據採購契約規格規範進行查驗，查驗內容包含所有食材外包裝標章、標示的完整性與各產品的有效期限、外觀完整性、產品氣味以及溫度等。