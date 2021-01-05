快訊

台灣商務客也禁！朝日新聞：日本考慮全面鎖國

效仿英國新策略！德國、丹麥都考慮延後施打第二劑新冠疫苗

教育部次長訪視營養午餐 竹市今年食材獎勵金漲1倍

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材採購驗收等實際執行情形。記者王駿杰／攝影
教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材採購驗收等實際執行情形。記者王駿杰／攝影

教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材採購驗收等實際執行情形。每天午餐製作的過程，從一早食材送達即開始，學校尤其重視驗菜的部分，先看3章1Q、再看食材品項、食材重量，並做成驗收紀錄。

為讓學生在校能享用國產在地優良食材，全國22縣市3368所國中小配合教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，新竹市已於去年12月20日全市所屬46間學校已換約完成。

這次訪視的民富國小為自設廚房學校，於1986年開辦，2005年改建，目前以「公辦民營」方式辦理，供應自校約2400名師生營養午餐，並依據學校衛生法設有1名公職營養師負責監督與管理午餐業務。

市長林智堅說，竹市營養午餐「3章1Q」覆蓋率為全台之冠，本次國產食材的使用則是延續過往的高標準，並遵循驗收要到位、食材要登打、菜單勤標示、抽樣應確實等四步驟。

民富國小營養師張淑花說，驗菜由營養師、廠商人員，加上學校代表三方共同監驗，這些都是每天在做的事，現在更進步了，有校園食材登錄平台APP可以溯源，家長在上班也可以知道孩子今天吃了什麼。

民富國小校長胡如茵表示，學校午餐首重「食品安全」，午餐的一日從凌晨2點半起由業者物流中心進行食材初步篩選與理貨後送至學校午餐中心，交由校營養師依據採購契約規格規範進行查驗，查驗內容包含所有食材外包裝標章、標示的完整性與各產品的有效期限、外觀完整性、產品氣味以及溫度等。

教育處代理處長沈靜濤表示，竹市變更的契約範本依照教育部的建議，新增應使用國產品的種類與未使用國產品的罰則，今年起除契約換約外，學校使用3章1Q食材獎勵金，從每人每天3.5元提升至6元，學生午餐品質竹市會嚴格把關。

教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材採購驗收等實際執行情形。記者王駿杰／攝影
教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材採購驗收等實際執行情形。記者王駿杰／攝影

美豬 美牛

延伸閱讀

基隆學校營養午餐用國產豬 萊劑快篩陰性

黃偉哲到學校親驗豬肉「已布下天羅地網吃不到萊豬」

3年一次職務調整 鍾文煌任竹市第8任消防義消總隊長

竹市都城隍廟廣場將科技執法 取締中山路並排停車

相關新聞

肉品國產化只一張貼紙？蘇貞昌、鄭文燦：說這話沒水準

行政院蘇貞昌院長、教育部潘文忠部長、桃園市鄭文燦市長與專案小組，今天上午訪視桃園市大溪國小中央廚房準備營養午餐食材如何操...

影／教育部次長到校了解食材登錄 新北要加碼抽檢萊劑

教育部常務次長林騰蛟今早到新北市汐止國中，了解學校學午餐採用國產農產品及蔬果執行情形時說，食材資訊會上網開放家長查看，讓...

教育部次長訪視營養午餐 竹市今年食材獎勵金漲1倍

教育部次長蔡清華今早7點到新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收狀況，由副市長沈慧虹陪同，了解校園食材登錄平台作業狀況、食材...

今天小孩在校吃什麼肉？上「校園食材登錄平台」立即查

教育部專案小組今天早上7點到高雄市民族國小訪視，教育部次長劉孟奇與高雄市教育局長謝文斌帶隊，落實相關食材標章、標示、驗收...

攔萊豬…盧秀燕喊承擔 台南撒網

政府同意萊豬進口後的上班、上學首日，縣市首長紛紛視察校園、食品公司或團膳業者。台中市長盧秀燕強硬表示，即便中央廢除地方自...

成本飆 業者苦 營養午餐喊漲

校園營養午餐禁用萊豬，團膳業者表示肉品來源雖可把關，但加工品不知有無摻雜豬油，部分縣市罰則太重，只好朝少用加工品著手，憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。