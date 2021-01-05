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輾壓百萬農民之怒？印度「硬上農業改革」矛盾利弊

「吳立委」介入疫苗採購內線交易 孫大千：檢調睡著了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
《匯流新聞網》爆料我國採購新冠疫苗出現內線交易，甚至有一名吳姓立委介入導致疫苗延期。前立委孫大千在臉書要求蔡英文總統給人民一個交待。圖／取自孫大千臉書
《匯流新聞網》爆料我國採購新冠疫苗出現內線交易，甚至有一名吳姓立委介入導致疫苗延期。前立委孫大千在臉書要求蔡英文總統給人民一個交待。圖／取自孫大千臉書

《匯流新聞網》爆料我國採購新冠疫苗出現內線交易，甚至有一名吳姓立委介入導致疫苗交貨延期。前立委孫大千在臉書質疑，到底是誰在大發國難財？請問蔡英文總統，這位「吳立委」究竟是誰？檢調單位面對這麼明顯的一件弊案，難道通通都睡著了？還要持續裝聾作啞下去嗎？

孫大千根據爆料內容指出，因為「吳立委」，疾管署的疫苗採購政策大轉彎，讓台灣原先指望可以拿到全球第一批新冠疫苗因而破局，而疾管署對具有中資背景的台灣雅各臣讓步買單，爆增了全台灣人75.6億台幣的疫苗採購成本，疫苗價格由原本一劑31美元暴漲為40美元，並且還要晚半年交貨。

孫大千說，想要一口吞下疫苗背後所代表的百億元龐大利益，光靠一位民進黨籍吳姓立委是辦不到的，究竟是誰在背後撐腰，蔡英文總統難道不應該給大家一個交代嗎？

新冠疫苗 孫大千 蔡英文

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