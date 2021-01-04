獨／國民黨定調罷免王浩宇為反萊豬第一戰 將動員五千人造勢

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨桃園市黨部以及黃國園黨部志工自發響應罷王總部號召，支援站路口宣傳舉牌。圖／國民黨提供
國民黨桃園市黨部以及黃國園黨部志工自發響應罷王總部號召，支援站路口宣傳舉牌。圖／國民黨提供

桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷罷免投票將在本月16日與下月6日舉行，國民黨竹今天開會決定響應公民團體罷免行動，並將此視為「反萊豬公投第一戰」；黨主席江啟臣、祕書長李乾龍周三將赴桃園與地方黨部及公民團體開會，預計在九日「霸王別雞」造勢晚會動員5000人。無黨籍立委林昶佐等人則開記者會聲援黃捷，批評罷免理由太瞎。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，未來將以「王浩宇下台 萊豬不敢來」做為行動標語，他也提出國民黨響應理由。國民黨與民眾都很重視反萊豬議題，被罷免者在萊豬議題上的態度是國民黨決定是否響應罷免的關鍵因素，王浩宇不只在萊豬進口上立場堅定，甚至去攻擊廠商、反萊政治人物及政黨，還遷拖家樂福造成其困擾及被查水表的恐懼。

鄭照新說，有鑑於此，國民黨決定開出二○二一反萊豬公投的第一槍，要給民進黨在萊豬立場上一個警惕和教訓。而國民黨昨天已經進行第一波行動，國民黨桃園市黨部以及黃國園黨部志工自發響應罷王總部號召，支援站路口宣傳舉牌，包含環北路跟中豐路口、.中華路跟興仁路口、晉元路跟榮民南路口、龍岡路跟環中東路口、火車站圓環或大門階梯；此外，周三中常會也不排除邀請相關反萊豬或罷免公民團體專進行題演講。

李乾龍表示，國民黨也會積極響應1月9日由公民團體發起的「霸王別雞」罷免造勢活動，預計動員5000人。還有本周三上午江啟臣與他也會南下和桃園地方黨部、議長以及公民團體開會，討論之後組織動員方式，空戰、路戰一併進行。

國民黨桃園市黨部以及黃國園黨部志工自發響應罷王總部號召，支援站路口宣傳舉牌。圖／國民黨提供
國民黨桃園市黨部以及黃國園黨部志工自發響應罷王總部號召，支援站路口宣傳舉牌。圖／國民黨提供

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