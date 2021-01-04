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賣台鐵證？ 羅智強：對陸出口史上新高 蔡英文綁進中國

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員羅智強說，蔡英文政府的台灣對大陸出口貿易依存度，去年台灣對大陸出口的貿易依存度，是史上新高的43.8%。也就是說，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。圖／擷取自羅智強臉書
國民黨北市議員羅智強說，蔡英文政府的台灣對大陸出口貿易依存度，去年台灣對大陸出口的貿易依存度，是史上新高的43.8%。也就是說，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。圖／擷取自羅智強臉書

「朝鮮日報」日前報導台韓經濟發展比較，指台灣將大陸拒於門外後，創下全球經濟成長的優異表現。不過國民黨北市議員羅智強今天在臉書貼文表示，「朝鮮日報」的報導，恐怕是活在平行時空。

羅智強說，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」。

羅智強今天在臉書貼文表示，他舉前總統馬英九為例，馬被民進黨扣最多賣台帽子，甚至賣台賣8年都沒把台灣賣出去、下台5年後還被民進黨監委查賣台。

不過馬英九執政前一年，台灣對大陸出口的貿易依存度是40.9%。馬英九在自己執政的最後一個完整年度，更把這個數字下降至39%。

但羅智強說，蔡英文政府的台灣對大陸出口貿易依存度，去年台灣對大陸出口的貿易依存度，是史上新高的43.8%。也就是說，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。

羅智強說，當時民進黨批評馬英九最重要的「賣台鐵證」，就是把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經濟向中國大陸傾斜，讓台灣的出口依賴中國大陸。若依照民進黨罵馬英九賣台的邏輯，39％的馬英九叫賣台，43.8％的蔡英文不是更賣台。

羅智強說，所以朝鮮日報要搞清楚，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」。

羅智強 馬英九

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