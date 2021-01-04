天網侵隱私？柯文哲：非一句「國家為你好」就能讓人民買單

台北市長柯文哲任期僅剩不到兩年，柯今天在臉書貼文徵求任內最後一屆「北市廉政委員會」委員。柯文哲也提到，這兩天，天網議題引發廣大討論，到底維護大眾健康、與保護個人隱私界線，該怎麼拿捏？柯認為，這應該公開、多方討論，但不是一句「國家都是為你好，就能讓人民買單。」

柯文哲說，建立人民對政府的信任，是最重要的政治工程。「開放政府、全民參與、公開透明」也是他的政治理念，他要建立被信賴的政府，讓政府被相信，也必須先堅持這些理念。

柯文哲提到，天網議題引發廣大討論，當居家檢疫、居家隔離或自主健康管理者靠近天網，疫情指揮中心就會發送細胞簡訊給當事人和地方政府，這樣的科技在防疫期間被應用，卻也讓許多民眾感到疑慮。

柯說，科技本身無好壞，但一定要合法合理使用；不透明的資訊，只會帶來不信賴，掌握權力的政府不該關起門，迴避外界的檢視。所以維護大眾健康與保護個人隱私的界線，該怎拿捏？應該公開、多方討論，不是一句「國家都是為你好」就能讓人民買單。

柯文哲說，2014年他上任後，就在台北市政府設立了「廉政透明委員會」。去年錢櫃大火案，市府向廉委會報告消防檢查是否確實、公安聯合稽查執行情形是否符合作業規範等內容；電梯稽查人員涉貪後，北市府也由建管處向廉委會報告如何增進透明抽驗制度。

柯也提到，北市社會住宅執行情形也都攤開在廉政委員面前，由外部監督，讓怪怪的事情不再發生。

柯說，此時此刻，他任內最後一屆的廉政委員遴選正在接受公開報名，請具中華民國國籍、長期關注廉政議題，對公共事務有參與興趣或專業知識之人士，歡迎加入北市廉委會、讓台北市政府成為更受人民信任的團隊！

北市廉政透明委員會委員遴選的報名時間，從即日起，至1月11日（星期一)23時59分止。