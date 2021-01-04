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立法院遷建到中部？ 游錫堃：遷都比較好

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對立院遷建問題，立法院長游錫堃今表示，若要搬遷，他認為遷都比較好。記者胡瑞玲／攝影
針對立院遷建問題，立法院長游錫堃今表示，若要搬遷，他認為遷都比較好。記者胡瑞玲／攝影

立法院遷建問題討論多年，立法院長游錫堃今指出，若僅將國會遷至中部，恐增加社會及行政成本，若真要搬遷，「我認為遷都比較好」，但國會是合議制，坦言「在我任內3年不會有什麼成果」，要大家不要寄以厚望，但強調會著重於國會內外兼修，做好基礎工作。

游錫堃上任後雖有意遷建立院，但朝野黨團均不支持難以定案，民進黨立院黨團總召柯建銘指出，立院遷離首都，各官員恐增加通期時間，不切實際。

游錫堃今前往陽明山關心水牛健康狀況時說，國會沒有一定要遷離首都，是否遷建他都沒有意見，對於柯建銘的說法表示尊重，但國會是最高民主殿堂、最高民意機關、憲法規定的立法機構，除了要有好的建築外，內部改革也要進行。

「在我任內未來3年都不太可能有什麼成果，大家不要寄以厚望」，游錫堃表示，立法院遷建問題多年來討論不斷，各方也提出不同遷建地點，包含中部的烏日高鐵站、彰化高鐵站、中興新村、台灣審議會紀念園區、成功嶺等，但若僅國會遷到中部，未來行政官員須舟車勞頓參加議案，真要規畫，「我認為遷都比較好」。

游說，早期也曾規畫遷建至台北華山文創園區，也曾編列241億遷至舊空軍司令部，但都無疾而終，如今也有人提議遷建至中正紀念堂、南港地區，甚至是新北市，都是很好可以討論的選項，但要在他任內的3年做出決定很困難，都會有正反意見，還需研議，也會尊重國會各黨派合議制所做出的決定。

游錫堃 立法院

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