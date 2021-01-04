農民退休儲金制上路 蔡英文：完成最後一塊拼圖

行政院農委會元月1日起開辦「農民退休儲金」，全台有45萬農民受惠，今早蔡英文總統到高雄美濃主持開辦典禮，與農民代表象徵性存下第一筆儲金，並宣告政府完成照顧農民的最後一塊拼圖，台灣也全面性建立退休制度，不管從事何種行業都有保障。

「農民退休儲金」今年元旦正式上路，去年12月試辦期間，全美濃已經有1千名農民加入，約占整體2成5，農委會選在投保率最高的高雄美濃辦啟動儀式，農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁等人參加，會場聚集眾多農民，老中青三代農民上台分享。

陳吉仲自稱「今天來賣保險」，他指出，過去已推動農民健康保險、農業保險、農民職災保險三大制度，去年立法院通過「農民退休儲金條例」，政府與農民一對一提撥退休儲金，提撥率1％至10％，以勞工每月基本工資2.4萬元、每月提撥10％來計算，30歲農民在65歲退休時每月可領3.7萬元，40歲2.4萬元，50歲1.5萬元，不影響現行的老農津貼制度。

年僅24歲的蕉農謝孟儒說，家中栽種36公頃作物，去年底申辦，預計退休時可領到4.5萬元，對老年生活真的很有保障。

元旦假期後第一天上班，蔡英文總統代表政府與農民朋友一起存下第一筆儲金，見證重要時刻。蔡英文表示，農民退休儲金有兩個重要意義，第一個是政府展現兌現承諾、照顧農民的決心，去年元旦她承諾要建立農金制度保障農民退休生活，一年來，克服身分認定、年資計算等問題，在國會支持下通過農民退休條例，今日完成農民四大福利的最後一塊拼圖。