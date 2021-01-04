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民進黨北市主委再開戰！顏聖冠率先領表挑戰吳怡農

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台北市前市議員顏聖冠（中間黑衣者）登記參選民進黨北市主委。圖／取自顏聖冠臉書
台北市前市議員顏聖冠（中間黑衣者）登記參選民進黨北市主委。圖／取自顏聖冠臉書

民進黨重啟台北市黨部主委選舉，今起至8日領表登記，13日號次抽籤，31日投開票，呼聲極高的吳怡農被關注是否領表。不過台北市前市議員顏聖冠今早搶先表態，並到市黨部領表登記，宣布正式投入主委選舉。

顏聖冠在臉書上表示，今天早上在幾位年輕朋友的陪同下，她前往市黨部領表登記，正式投入台北市黨部主委選舉。對她來說，民進黨就和一個大家庭一樣。黨內的前輩與民主先進，都像她的叔伯阿姨，不斷給她支持與鼓勵。大家都在同一面旗幟下，共同擔起對台灣未來的共同命運，也面臨種種的考驗。她在大家的支持之下，代表民進黨擔任了20年的台北市議員，見證了民進黨在台北市的發展。台北市黨部主委一職從去年懸缺至今，許多基層的黨員們對此都感到十分憂心，希望儘速完成改選的聲音始終沒有停過。許多敬愛的長輩及好朋友們，更是鼓勵和支持她勇於承接這個重擔。

顏聖冠說，她曾在台北市議會擔任過五屆的議員，並參與過近20年民進黨大大小小的選舉。她對於選務、黨務及台北市的政治生態深入了解。她一向不顧私利顧全大局，因此為了民進黨的勝利，2016年與2020年兩次的立委選舉，為了蔡英文總統的勝選，因此無條件配合黨中央退出選戰，禮讓給其他政黨候選人。這次的台北市黨部主委選舉，在此關鍵時刻，她當仁不讓，願意為民進黨在台北市的發展勇敢承擔。

顏聖冠說，目前民進黨在台北市面臨重大的挑戰，當其他政黨已經超前部署，開始布局，提名有一定實力的候選人，並步步逼近之時，民進黨更要儘速的在台北市完成整合的工作，才得以讓後續的選務工作如期進行。畢竟，台北市長的選戰外溢效應，將會連帶牽動其他縣市的選舉結果，也讓黨部主委一職更顯得重要。因此除了期許自己能為民進黨奪下暌違超過20年首都市長寶座之外，也將會致力讓黨提名的議員候選人能夠全壘打，讓民進黨在台北市議會過半。

顏聖冠也提出改革想法，包括：一、 儘速完成黨內的整合，讓民進黨在台北市能以一個團結的團隊去迎接後續挑戰。二、 定期舉辦座談及活動，傾聽基層聲音，落實中央的政策推廣，並找回失聯已久的資深黨員。三、加強網路資源的運用及推廣，使青壯年族群能夠更加認識、認同、支持民進黨的理念。四、積極招募青年黨員，為台灣培養更多政治新血。五、 運用市黨部資源，以口述歷史等方式記錄台北市的民主運動發展史，並且於任內為台北市黨部編修市黨部黨史。六、 重新思考政黨間合作方式，保障黨員代表民主進步黨參與公職選舉的權利。七、 成立青年公共政策委員會，使有志於公共政策的青年能夠參與討論市黨部各項政策。

民進黨 吳怡農

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