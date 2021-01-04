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賴品妤COS「胡蝶香奈惠」賀新年 網友解讀：掩護那隻豬
民進黨立委賴品妤在臉書PO出COSPLAY成超夯動漫《鬼滅之刃》的女角色「胡蝶香奈惠」照片跟大家分享，網友留言「居然是胡蝶香奈惠，新年快樂」、「好意外居然出使用花之呼吸的花柱欸，讚」、「新年快樂，好美好美的委員」、「我比較好奇戀柱」、「美爆」、「敲碗戀柱」、「想看禰豆子」。
賴品妤寫下，2020對台灣來說是很特別的一年，無論是內政、外交都因為疫情而有顯著的改變，是一個世界正在重塑的歷史時點，謝謝台灣人的團結努力，我們才能順利迎接2021，祝大家新年快樂。
賴品妤感謝大家的信任，讓她當選立委，才能在地方跑跑跑，在中央衝衝衝，期許未來繼續努力，2021請多指教。
賴品妤打扮成「胡蝶香奈惠」，別上蝴蝶髮夾，搭配上服裝，獲得許多網友讚賞。不過台大PTT站八卦版有網友解讀為「掩護那隻豬強行突破呀！新年快樂，豬要來了，要豬突猛進囉」，有網友推文「萊豬突猛進」、「感謝委員讓我有機會吃到萊豬」；但也有網友回覆是「這是香奈惠不是胡蝶忍」、「雖然蠻好笑的，不過她COS的是花柱不是蝴蝶忍」。
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