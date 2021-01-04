令人動容！鍾沛君臉書近千字文「該踏另一場冒險了！」

由記者轉戰政壇的台北市議員鍾沛君，今天臉書貼文，表示因右肺異常增生變化，今天將接受手術。鍾沛君的父親鍾則良曾任台北市民政局前局長，鍾於大學畢業後，也曾擔任台北市議員陳孋輝辦公室助理，但因母親離癌離職，2018年鍾參選北市議員，在大安文山選區，以新人之姿拿下第四高票當選北市議員。

鍾沛君今天在臉書寫下近千字文，提到她短短一個月發現自己也疑似罹患家族病史肺腺癌的心路歷程。鍾沛君今勇敢地說，「她知道，該踏上另一場冒險了。」

鍾沛君在臉書提到，25歲那年，肺腺癌接連帶走了她的媽媽、及阿姨，讓她決定要更用心對待生命的每一分鐘，但鍾也在臉書提及，「沒想到，這一次卻是『無常』先來」，令人不捨，這次鍾沛君也承受相當大的心理壓力。

鍾沛君在臉書說，她這次從診斷出爐到排定手術，只花了35天，旁人或許只覺得她瘦了一圈，「其實我只是要自己不露情緒的，並用更快的速度完成手邊該做的事情」，鍾說，這期間，她還照常出席演講、參加里鄰歲末活動，甚至提前考了原本夏天才要完成的自由潛水執照，還聽了人生第一場五月天演唱會，在煙火與愛中迎接2021年。

鍾沛君也在臉書提到，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，她總是下意識在跟時間賽跑，她知道家族裡，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的「終點線」。

鍾沛君說，十年來，她從不接受醫生口中「不可對抗的命運」，就算是命運，她也堅信「命是由我，絕不由天。」於是她用雙倍轉速，活在相同的24小時裡，她可以沒日沒夜跑新聞兼主播播報時段；就算成了單親媽媽也從沒鬆動過對工作的企圖心；然後現在，她是念著碩士班的民意代表。

鍾說，她的生活很緊繃，因她如此捨不得生命裡的每一分鐘。她不會悲觀、灰暗渡過日常，但也不可能樂觀的揮霍日子。「我比誰都清楚，沒人說得準明天先來，還是無常先至。」

身為單親媽媽的鍾沛君也說，前幾天，孩子在睡前問她，什麼是「可遇不可求」，她說，「那是你很期待、很渴望的事情，但只有老天才能決定你能不能得到它。」鍾也在臉書提到，「我希望孩子一直深信『媽媽』就是無所不知、無所不能，包括，永遠不會倒下。」

鍾沛君說，「1月4日手術日，為了在這個世上的所有牽掛。如果，1月7日，你看到了一篇新的文章，那就是我在全新人生寫下的，關於重生。」