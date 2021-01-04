【專家之眼】空有善意無誠意 文告再多也白搭

繼2020年雙十文告後，蔡英文總統2021年元旦文告再度向大陸展現善意希望兩岸能有機會展開對話。不過，她的元旦文告空有善意，卻無誠意，不僅大陸不領情，美國總統當選人拜登的國安團隊可能也非常失望。

為何說蔡英文今年的元旦文告是「空有善意」呢？首先，雖然她提到「我們願意共同促成有意義的對話」，但前提卻是「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係」。這樣的說法，不啻是將「兩岸無法進行有意義對話」的責任全推給大陸，還強調原因是北京當局「無心化解對立」。

其次，長期以來，蔡政府一直說兩岸對話不能有前提或預設立場，但是她卻所有涉及兩岸關係的演說中都強調的前提，即「在符合對等尊嚴的原則下」，兩岸才能展開對話。

其實，迄至目前為止，兩岸所有對話與談判都是在對等尊嚴的原則下進行。把「對等尊嚴原則」搬出來作為前提只是多此一舉，更像是「沒話找話」。

第三，蔡英文去年國慶演說與今年元旦文告內容大致雷同，真不知道是她的文青「江郎才盡」，還是她根本不想指示手下多用點腦筋？

當然，大陸國台辦也不是省油的燈。由於蔡英文的元旦文告比去年國慶文告更欠缺誠意，既沒有「誠於中而形於外」令人「感動」的內容，也沒有提出任何具體的建議。其實，兩岸關係冷若冰霜雙方都或多或少有點責任，但她卻一字不提，反而將兩岸無法對話的責任完全推給大陸，「民選獨裁」心態，展露無遺。

因此，對於蔡英文的嫁禍北京，大陸國台辦自然也覺得多說無益，乾脆講明兩岸若是要溝通對話，只有回到「九二共識」，別無他途。

有意思的是，由於國民黨已將「九二共識」暫時放進冷凍櫃，因此這次沒有加入「九二共識」的戰團，好像這項共識已從國民黨的字典中消失。

不過，這只能是國民黨在野時期的打算，一旦國民黨重返執政，這個問題恐怕還是繞不過去的。

在去年我國與美、日兩國舉辦「2020台美日三邊印台安全對話」的視訊會議中，與蔡英文共同主持會議的美國前亞太助卿康貝爾，善意建議兩岸應建立基本對話溝通管道，以避免誤判。

不過，他接著表示，這項建議已超出美國的能力範圍，他只是以台灣老朋友的立場提出建言。儘管他說球在中國大陸那邊，但顯然球也在台灣與美國這邊。

康貝爾是拜登競選期間國安團隊的重要成員，未來應會身居要津。不過，蔡英文今年的元旦文告聽起來就像是一篇敷衍美國老大哥的演講。難道真要等到康貝爾當了大官，蔡英文才「敬酒不吃吃罰酒」？