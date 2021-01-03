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北市黨部主委明起領表登記 吳怡農呼之欲出？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
吳怡農。本報資料照片
吳怡農。本報資料照片

民進黨重啟台北市黨部主委選舉，本月4日至8日領表登記，13日號次抽籤，31日投開票。據悉，呼聲極高的超級新人吳怡農近日已拜會台北市前黨部主委黃承國，明將拜會日前退選的前立委薛凌，向各方勢力請益後極可能登記參選。

台北市黨部主委選舉至今已經延宕七個多月，當時因為前立委薛凌及前北市議員王孝維殺到見骨，互控賄選，最後民進黨前主席卓榮泰宣布暫停選舉。這段期間民進黨一直在尋找解套的方案，希望以「共推」來解決紛爭，陸續傳出市議員阮昭雄、黨副秘書長林飛帆及吳怡農都是討論人選，最近吳怡農幾乎呼之欲出。

雖然吳怡農目前未鬆口是否參選，只說尊重並重申「比我有經驗有能力團結黨內的人很多」。不過據悉，黨高層已和吳怡農談過，也對吳怡農的期望很高，希望吳怡農先接下北市主委的棒子，等到2022年就能以超級政治明星之姿輔選衛福部長陳時中參選台北市長。

吳怡農日前表示，北市黨部主委這個工作責任重大，涉及市長與議員候選人的提名以及後續的輔選，對於民進黨在台北的發展，非常關鍵。他也認為，鼓勵更多新血參與黨務，這對民進黨的發展，是好的方向，現階段他還是以自辦組織「壯闊台灣聯盟」的工作為主。不過黨高層指出，對吳怡農參選北市主委很有信心。

民進黨中執會日前通過修正被視為「吳怡農條款」的「黨職人員選舉辦法」，規定黨主席及縣市、直屬特種黨部主委選舉，如有重大情事，經中執會同意，不受入黨期限限制。未來吳怡農是否會「接球」參選北市黨部主委，值得觀察。

吳怡農 北市 民進黨

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