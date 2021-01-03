居檢者出難題 要里幹事幫買鹹酥雞、生日蛋糕

漫長抗疫期已達1年，高雄累計列管人數破6萬，轄區人口規模大的里幹事手上居檢個案2、30人，內政部編列居檢追蹤關懷作業費每案800元，想賺這筆津貼不輕鬆，舉凡熱水器故障、飲食求助等雜事通通有，甚至有居檢者要求買鹹酥雞、生日蛋糕等。春節返台潮將帶來新一波挑戰，民政、衛政人員備戰。

高雄現有2443名居家檢疫、居家隔離對象，本國人及陸港澳占1262人，外籍移工及外僑有1119人，本國人及陸港澳的關懷追蹤是里幹事負責，外籍人士由警察局外事科挑大梁，除克服語言障礙，還要兼顧國情、友善互動等，責任重大。曾有外籍居檢者反映身體不適，關懷人員協助聯繫防疫車輛安排就醫，相當貼心。許多外國人士對台灣公務員無微不至的親善態度印象深刻，在一點一滴互動中，為台灣國際形象加分。

防疫英雄除第一線醫護、消防員外，里幹事也是撐起堅強防護網的守護者，防疫期負擔加重，轄區人口規模較大的里幹事手上居檢個案動輒20、30個，每天追著個案跑。舉凡熱水器故障、缺水喝、飲食問題等，第一個想到求助的對象就是里幹事。

苓雅區長陳進德說，里幹事站在防疫最前線，隨時待命出任務，幾乎全年無休備戰、應戰，除原本既有工作，也要不定時檢視防疫追蹤系統資料，一旦轄內有個案指派，要趕緊啟動關懷，送防疫包物資，也要掌握居檢者是否有慢性病、精神困擾等。

苓雅區公所民政課長謝秀玲說，有居檢者向里幹事求助說熱水器故障無法洗澡，居檢期間不方便找水電師傅登門檢修，里幹事和里長討論後將電磁爐送到居檢者家，讓個案可燒水洗澡。也有居檢者家中飲水機故障，里幹事扛一箱礦泉水上門，解決燃眉之急。有糖尿病個案抱怨防疫旅館早餐不合胃口，要求旅館提供水煮蛋遭拒，里幹事扛下送餐任務，在家煮水煮蛋送到旅館。

陳姓里幹事說，擔心居檢者情緒波動無法安然度過14天而功虧一簣，盡量使命必達，曾有單親媽想溜出門幫孩子買蛋糕，她得知後告訴對方「別亂跑，我去買」。偶爾也會出現一些不合理要求，有居檢者要求幫忙跑腿買鹹酥雞等，里幹事認為這不是必要服務，也無迫切性，委婉拒絕。

一名任公職約30年高雄林姓里幹事說，和居檢者一天至少聯繫2回，若對方聯繫不上便繃緊神經，居檢者難免因禁足而心情苦悶，會盡量給予溫暖，安撫居檢者焦躁情緒，在這場防疫大戰中，彼此多些溫度、同理就能共度難關。

台東縣李姓村幹事回憶說，曾有人手機玩到沒電睡著，關機後觸發定位系統，讓各單位忙著尋人，事後發現當事人呼呼大睡，也有人手機被借出門使用電子優惠券購餐，前往查緝才發現是一場虛驚，「這一年實在是太驚嚇了」。