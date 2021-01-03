廣播主持初體驗 阿扁給自己打60分

前總統陳水扁保外就醫仍持續透過臉書、Line群組等管道發聲，新年多了廣播節目主持人身分，今天起每周日在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首集節目與傳媒集團董事長石川對談，陳水扁頻說，他是廣播菜鳥，心情緊張，不少粉絲留言為他打氣。

扁子、高雄市議員陳致中日前指出，中監同意讓父親主持廣播節目，陳水扁今天也說，去年12月30日中監有訪視，有和中監溝通，「他們都很清楚！」不過中監之前受訪否認同意，表示陳前總統未向監獄申請這項廣播活動，獄方會按照規定，持續掌握情況及內容，釐清有無違反「不談政治」等五不原則。

阿扁受訪時說，隔行如隔山，「我非常緊張，真的會抖耶！」也強調節目不談政治、只談立志，至於車馬費多少？他說「我不知道，便當錢應該有吧！」強調主持節目出發點是純作公益沒收酬勞，給自己廣播處女秀打60分。阿扁也說，他已經70歲，願意重新學習，也盼大家批評指教。