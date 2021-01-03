【重磅快評】愈來愈像共產黨的民進黨

綠營支持者在網路上，遇到批評蔡政府的聲音，最常用的一句反擊就是「歡迎你回中國」。言下之意是再怎麼比，台灣總比對岸要高明些。所以那些抨擊當今政府的人，不如趕快「出櫃」，回歸彼岸去吧。

問題是這說法有兩大問題：第一點是，只要天底下存在中共政權，我方為了與之對抗，怎麼做都可以；甚至於任何批評政府的人，就是心懷不軌，意圖破壞抗共大局的壞分子。如此思維其實不是新鮮事，政府遷台初期的1950、1960年代，國府為阻止共黨可能的滲透，在島內嚴格思想控制，動用情治特務系統嚴懲「叛亂犯」，其實一模一樣。

然而如今按照綠營當政的「正確」歷史記憶，當年的嚴抓匪諜行動，被認為是迫害人權的不義之舉，亟待推動轉型正義來進行平反。六、七十年前抓匪諜是罪大惡極，六、七十年後查「中國同路人」卻是必要之舉，這是哪門子道理？

另外更值得注意的是，一如法國大革命推翻專制王權卻帶來恐怖統治，領導緬甸民主的翁山蘇姬掌權後卻被質疑迫害民主，由對抗國民黨統治起家的民進黨，雖然以「民主」「進步」為黨名，但骨子裡的立黨精神，是否真的服膺民主？這恐怕是個大問題。

相較於國民黨宛如一盤散沙，民進黨的團結則有若幫派。近日的萊豬事件很清楚地展現，在不具名的調查中，多數民進黨籍立委都對政策抱持質疑態度，但對外卻是態度一致，儘管面對輿論壓力，仍然只有三人敢棄權。不少立委甚至開始大談黨紀的重要性，痛斥不可以縱容從政黨員各行其是，或是大談國家發展要以大局為重，如果改掉幾個時間、人名與案名，簡直就是當年《中央日報》或《青年戰士報》的社論翻版。當年因為不恥這些黨國八股的熱血青年，如今自己成了掌權者，喊起八股絲毫不輸前人。

而從政務委員羅秉成自扮大法官，警告地方政府不得自訂萊豬檢驗標準，乃至監察院長陳菊對蘇偉碩的陳情置若罔聞，其實都顯示出，民進黨明知硬推萊豬不討好，卻還是不斷加碼捍衛政策，在於他們堅信，自己與其他政治勢力之間，是一種戰鬥關係，既然對方的角色是你死我活的敵人，當然絕對不可以向其示弱，否則就是自喪士氣、自我否定正當性。

這其實也是中國共產黨的性格：對於總結過去歷史經驗、進行腳步調整，不管共產黨或民進黨，其實都有不差的表現。然而兩黨的共同點，就是絕對不能在外在壓力之下低頭，以免危及自己的統治正當性。強力鎮壓反對聲音，固然會對自己的形象造成傷害，然而一旦讓對手覺得，黨國體系面對反彈是會低頭、會轉彎的，那就後患無窮；對內就不能貫徹宛如幫派的鋼鐵紀律，就會出現更多「亂說亂動」、甚至以「敢和黨唱反調」自詡的黨內同志。

總而言之，黨絕對不是錯的，即使有錯也只能由自己人發現、自己去改正，說什麼也不可以在對手面前低頭，不可以承認別人對自己的否定。如果一步示弱，就等於打開潘朵拉盒子，就等於吸引更多對自己的否定與質疑，就等於打破己方死忠支持者的信仰，絕對不能允許骨牌倒下。

如此的立黨與治國風格，面對當年就「民主無量，獨裁無膽」、如今更是沒牙老虎的國民黨，其實十分管用。問題是，治國不只是「打國民黨」而已，總是要面對國內外種種施政難題。把政策問題都用政治運動的角度去解決，真的解決得了問題？當擁躉們得意洋洋祭出「何不回中國」這招萬用伎倆，有沒有想過，被自己無條件寵溺的黨與政權，已經與自己每天當撒旦詬罵的彼岸，一步比一步更形似？