蔡英文參加青商會總會長宣誓典禮 再提三倍券成效

蔡英文總統下午出席國際青年商會中華民國總會在圓山飯店舉行的『第69屆總會長暨理監事宣誓就職典禮』。記者林伯東／攝影 蔡英文總統今天下午出席「國際青年商會中華民國總會第69屆總會長暨理監事宣誓就職典禮」，期盼持續借重青商會夥伴的影響力，將業界的心聲反映給政府，有好的點子提供給政府，讓政府的施政可以更周全，政府和民間一起克服更多挑戰。桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇及國發會主委龔明鑫也同場參加活動。

蔡總統致詞時首先祝大家新年快樂，她表示，回顧她做總統4年多來，青商會真的是她常常互動的團體。今天在新年之初，很高興再次與青商會好朋友相聚，也一起來見證總會長郭文彥和理監事的宣誓就職。她特別感謝青商會的幫忙，一起克服過去一年的挑戰，感謝青商會不僅在會務活動上配合防疫，也在各地社區內，加強宣導防疫政策。要建立起綿密的防疫網絡，像青商會這樣發揮組織力量，就是最有效、也最直接的幫助。

蔡總統指出，有大家的配合和支持，我國守住了疫情，在經濟上也有好表現。還記得去年8月，三倍券剛上路一個多月，她趁著青商會夥伴到總統府拜訪，特別拜託大家一起來振興經濟。後來，花三倍券變成台灣的「全民運動」。上個月，許多賣場和業者還推出 「晚鳥優惠」，就是要在三倍券年底到期之前，搶最後一波的商機。

蔡總統指出，有三倍券的助攻，在過去半年來，台灣的內需經濟，從疫情的影響中恢復動能，大家都有目共睹。像是零售業和餐飲業的營業額，在去年的7到11月，都創下歷年同月新高。在全球經濟衰退之下，台灣經濟是逆勢成長。在元旦連假前，台股封關也創新高，全年漲幅達到22.8%。另外，根據到去年11月的統計，外銷訂單是連續9個月正成長。

蔡總統也提到，過去這段時間，台灣製造業迎來接單大爆發。除了電子業的接單是雙位數成長，金屬、機械等傳統產業的接單也逐步回溫，增幅也普遍擴大。這些都代表了「台灣製造」、「台灣品牌」，實實在在受到國際的肯定。

蔡總統強調，「新的一年，我們不僅要守住疫情，也要持續發揮台灣產業的優勢，提升國際競爭力。青商會夥伴來自各行各業，都是政府與業界最重要的溝通橋梁。他們長期投入國際事務，也是台灣與世界的重要連結。」