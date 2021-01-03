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阿扁廣播主持人處女秀 中監：持續掌握評估中

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
前總統陳水扁（右）今早擔任「微微笑全國廣播網」的廣播節目主持人，與廣播人石川（左）暢談自己的人生故事。圖／摘自「微微笑全國廣播網」臉書
前總統陳水扁（右）今早擔任「微微笑全國廣播網」的廣播節目主持人，與廣播人石川（左）暢談自己的人生故事。圖／摘自「微微笑全國廣播網」臉書

前總統陳水扁今天開始變身成廣播節目主持人，每周日在「微微笑全國廣播網」主持節目，今天他與石川二人暢談自己的人生故事。台中監獄表示，有關前總統陳水扁主持廣播節目一事，中監都派員持續掌握、評估中，一切都依照保外就醫的相關規定辦理。

台中監獄副典獄長吳照明表示，有關前總統陳水扁擔任廣播節目主持人一事，目前都依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法，持續掌握、評估前總統陳水扁保外就醫的狀況，目前暫無其他特殊前事項對外說明。

前總統陳水扁持續透過臉書、Line群組等管道發聲，新年多了廣播節目主持人身分，今天起每周日在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首集節目與傳媒集團董事長石川對談，陳水扁頻說，他是廣播菜鳥，心情緊張，不少粉絲留言為他打氣。

節目名稱是「有夢上水」，陳水扁、石川兩人暢談兒時家境清寒，卻在逆境中奮發向上故事，陳水扁提及與妻子吳淑珍相識過程。

前總統陳水扁在2015年獲保外就醫迄今，台中監獄針對扁在保外就醫的行為，有做出四不原則約束，包括「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」，若違反相關規定，中監將在審議後，做出處分，但扁保外就醫期間，都有陸續接受日媒專訪、參與凱達格蘭學校募款餐會等行為，被質疑踩中監紅線的行為，但台中監獄都未祭出撤銷扁保外就醫的處分。

陳水扁 保外就醫 監獄

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