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彩色口罩恐含致癌色料　食藥署將納常規抽驗項目

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
因應疫情，業者推出五花八門的口罩樣式搶攻市場。記者曾原信／攝影
因應疫情，業者推出五花八門的口罩樣式搶攻市場。記者曾原信／攝影

新冠肺炎疫情所致，口罩成了人人必備的「時尚單品」，各廠商也推出五顏六色的口罩來搶攻口罩市場，但卻傳出彩色口罩恐含致癌的「偶氮色料」。對此，衛福部食藥署品管組科長李思鈺表示，過去醫用口罩多針對功效進行檢驗，未來也會將色素部分納入常規抽驗中。

李思鈺表示，過去查驗登記在塑料使用上並沒有特別管制，但對於外層紡織布的規範，有22項偶氮色料不得用於口罩。因此未來查廠時，食藥署會要求廠商提供採購的原料供應商資料，如有偶氮的殘留，或是出現不應該使用的色素，則將要求廠商銷毀原料外，也可依照藥事法處以新台幣3萬至200萬元罰鍰。

指揮中心發言人莊人祥則表示，依據經濟部標準檢驗局的CNS15290，有限定紡織品使用的色料，因此標檢局會去做標示品質和流向查核；並將啟動實體店面、網路通路的抽檢，購買採樣，如有檢出偶氮色料等有害物質，將依據消費者保護法最高罰150萬元罰鍰。

口罩 食藥署 新冠肺炎

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