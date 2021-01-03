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蔡燦同台引聯想 鄭文燦：不要每一題都歪到政治
蔡英文總統今天下午出席國際青年商會中華民國總會第69屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，桃園市長鄭文燦也同場出席。媒體問鄭文燦，蔡燦再度同台，是否是蔡總統要幫他拉青年勢力？鄭文燦回應，「不要每一題都歪到政治，這不一定是好的角度。」
鄭文燦不斷被點名參選下屆總統，蔡燦今天再度同台也引發聯想，媒體問鄭文燦，蔡總統是否要幫他拉抬青年勢力？鄭文燦說，不要每一題都從政治角度看，「青商總會活動，我跟蔡總統都經常參加，我也經常參加，不要每一題都歪到政治，這不一定是好的角度。」
媒體也問及，白宮國安會在新年第一天就推文肯定台灣取消美國牛豬進口限制，表示這對美國農民是項好消息，也期待在2021年進一步強化美台經濟聯繫。鄭文燦說，美台關係會不斷增進，也不斷提升，美國與台灣有很多課題需要彼此共同努力，相信台灣在參與各種國際組織活動也需要美國支持，保持台美之間默契很重要。
媒體也問，日前五月天演唱會，抓到自主管理者違規參加，是否會重罰？鄭文燦說，演唱會總共3天，有7位民眾違反自主健康管理期間不得參加大型群聚活動的規定，最高可罰15萬元，將依情節高低，在正式上班日之後正式開罰。
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