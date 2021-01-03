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岳父逝協助治喪 韓國瑜：暫無其他計畫
韓國瑜岳父李日貴元旦離世，李家低調在雲林西螺埔心老家治喪；據鄰居表示，李日貴移回埔心家中時，韓國瑜及妻子李佳芬、李家子孫等人當天即陪侍在側，家族上下全忙於處理李日貴後事，希望讓他放心。
韓國瑜今天下午透過家屬表示，李家家族龐大、親友眾多，目前他和妻子李佳芬重心全力放在處理岳父的後事上，幫忙接待親友，感謝親友接獲消息後親赴弔唁，他也代表岳父向各界致意，希望能將治喪事宜處理圓滿。
家屬透露，韓國瑜暫別政壇後的生活幾乎都待在家中，透過看書、爬山等來沉澱身心，暫無其他計畫。
國民黨主席江啟臣今天下午也趕抵雲林西螺，與立法委員林文瑞、雲林縣黨部主委許宇甄同至靈堂上香致意，下午3時許江啟臣接受媒體訪問表示有和韓國瑜及李佳芬見到面，「希望他們保重身體、節哀順變，有需要協助的部分已請地方黨部全力協助家屬。」
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