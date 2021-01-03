岳父逝協助治喪 韓國瑜：暫無其他計畫

韓國瑜岳父李日貴元旦離世，李家低調在雲林西螺埔心老家治喪；據鄰居表示，李日貴移回埔心家中時，韓國瑜及妻子李佳芬、李家子孫等人當天即陪侍在側，家族上下全忙於處理李日貴後事，希望讓他放心。

韓國瑜今天下午透過家屬表示，李家家族龐大、親友眾多，目前他和妻子李佳芬重心全力放在處理岳父的後事上，幫忙接待親友，感謝親友接獲消息後親赴弔唁，他也代表岳父向各界致意，希望能將治喪事宜處理圓滿。

家屬透露，韓國瑜暫別政壇後的生活幾乎都待在家中，透過看書、爬山等來沉澱身心，暫無其他計畫。