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回應盲腸炎 王金平：謝謝祝福 一切OK 我沒老 還年輕

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
立法院前院長王金平。本報資料照片
立法院前院長王金平。本報資料照片

資深媒體人王耀德今在高雄舉辦新書發表會，原應邀出席的立法院前院長王金平未到場，高雄市農會理事長蕭漢俊透露王金平因急性盲腸炎開刀，目前在家裡靜養。王金平下午接受本報記者電訪表示，今年在家過年，目前已經可以起身走動沒有問題，謝謝各界的關心和祝福，「我沒有老，還年輕」。

王金平表示，他去年12月21日住院，31日出院，今年在家裡過新年（跨年），一切都很平安順遂，現在已經可以起來走動沒有問題。醫生叫他要好好吃、好好睡，因為他已經有初期腹膜炎（腸內細菌有一點滲透），該吃的抗生素要吃夠，所以他會遵照醫生的囑咐好好服藥，過幾天會再去回診。

王金平也透過本報向各界的關心和祝福表達感謝，「請大家放心，我一切OK」。

王金平更打趣問記者：「我的聲音還算響亮吧？我從第二天出院後就都維持這樣的聲音。」他還說，「我沒有老，還年輕，老還輪不到我啦！」

王金平 立法院 農會

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