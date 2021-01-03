防疫優先 陳菊拍板取消監察院尾牙
冬季新冠肺炎疫情延燒，我國國內也發現英國變種病毒移入案例，監察院秘書長朱富美今天表示，監察院長陳菊因考量疫情在今年2月底前都是高峰，拍板取消原訂1月25日的尾牙，請同仁體諒，並提醒大家提高防疫意識。
朱富美今天表示，原本監院尾牙正在籌備中，但是陳菊看到衛福部提醒，今年二月底之前都是疫情高峰期，再加上院內場地狹小，以這樣的場地與時機，決定還是防疫優先。
朱富美也說，過去都是在院內走廊舉辦尾牙，陳菊看到過去辦尾牙的照片，考量場地無法讓大家保持防疫的「安全距離」，因此上周四拍板取消。她也表示，原本很希望藉由尾牙與同仁及媒體聚一聚，各處室及監委也在準備表演節目，不過防疫優先，相關聚餐活動就等到未來新春團拜再思考。
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