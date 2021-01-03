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韓國瑜岳父李日貴離世各界紛致意 家屬：感謝各位關心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
韓國瑜岳父李日貴元旦近午離世，李家低調在雲林西螺埔心老家治喪。記者陳苡葳／攝影
韓國瑜岳父李日貴元旦近午離世，李家低調在雲林西螺埔心老家治喪。記者陳苡葳／攝影

韓國瑜岳父李日貴元旦近午離世，李家低調在雲林西螺埔心老家治喪，昨天下午雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、雲林縣議會議長沈宗隆及多位縣議員、地方人士陸續前往靈堂致意；張麗善今天表示，李日貴前輩是地方政壇勇士，感謝他為大家付出的一切，對於各界致意，家屬回應「感謝大家關心」。

李日貴原經營砂石業，後踏入政壇，擔任第11、12、13屆雲林縣議員，並栽培女兒李佳芬接班、繼承父親衣缽，李佳芬也連續擔任第14、15、16縣議員，2010年李佳芬弟弟李明哲接棒，同樣也擔任連續三屆縣議員至今，李家在雲林政壇耕耘30多年。

據了解，李日貴多年來患有氣喘，近年身體狀況變差，去年11月間在加護病房療養近2個月，今年元旦病情急轉直下，當天近午離世，享壽85歲。

李日貴女婿韓國瑜2018年選上高雄市長，使李家瞬間成為各界關注焦點，2019年韓國瑜代表國民黨參選總統敗選後，加上後來遭罷免高雄市長，韓國瑜、李佳芬極少再公開露面。

附近鄰居表示，李日貴元旦離世當天就移回埔心老家治喪，李佳芬、韓國瑜及李家子孫陪伴在側；昨天陸續有許多地方仕紳到靈堂致意，今天也有不少親友依習俗準備金紙前往弔唁。

雲林縣長張麗善今天表示，李日貴不僅為地方付出許多，也先後栽培李佳芬、李明哲為民喉舌，著實爭取許多地方建設及福利，「非常不捨令人尊崇的政壇長輩與世長辭，望李家人節哀保重。」家屬今低調回應感謝各界關心。

昨天陸續有許多地方仕紳到李家致意，今天也有不少親友依習俗準備金紙前往弔唁。記者陳苡葳／攝影
昨天陸續有許多地方仕紳到李家致意，今天也有不少親友依習俗準備金紙前往弔唁。記者陳苡葳／攝影

韓國瑜 李佳芬 張麗善

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