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健保費調漲 藍營擬臨時會刪預算？鄭運鵬：別亂找理由

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬。本報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬。本報系資料照片

立法院預計舉行臨時會審查預算，國民黨預告因政府財政不佳，還必須要漲健保、勞保費率等，將嚴審預算。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬批評，國民黨是「亂找理由」，並認為真正的目的是為了助攻今年的美豬公投。

鄭運鵬表示，國民黨為了今年8月要闖美豬公投，企圖複製2018年用公投來破壞政府施政的路數，所以臨時會和新會期要花招盡出、玩東搞西，這是民進黨預期中的事情。不過，他表示，議事攻防是一回事，亂找理由寫海量動議來製造議事人員困擾，這部分就要講清楚了。

鄭運鵬指出，刪減預算是在野黨立委的天職，但不要硬牽扯到健保、勞保費率。他說明，勞健保即使在特殊狀況下必須由政府編列預算挹注，但在財務架構上不能背離「自給自足」的保險基金性質，所以1月1日起調高健保費率，並不是政府預算不足，而是執政黨扛起黑臉角色，回歸正常的保費機制而已。

他表示，即使國民黨砍了歲出預算，也不可能、不應該因此回頭調降健保費率。鄭運鵬說，事實上，行政院長蘇貞昌上任後如果沒有疫情搗蛋，去年和今年已經是「綠字預算」。

鄭運鵬提醒，國民黨臨時會要議事攻防，民進黨團一定尊重，不過請用正當理由，若亂帶民粹風向，實在有失百年威權大黨風範。

保費 健保 鄭運鵬

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