堂堂溪水出前村...高來高去 政治人物超愛用的兩岸金句

「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，南宋詩人楊萬里的「桂源鋪」無疑是兩岸政治人物最愛引用的金句了。

這首詩意境深遠，不僅前總統馬英九、大陸海協會前會長陳雲林曾引用過；連綠營的前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、蔡英文總統、監察院長陳菊、行政院蘇貞昌、立法院長游錫堃也偏愛此詩，賣弄一下「老派文青」。

不過，誰是邪惡不赦的萬山、誰是突破逆境的溪水？政治人物意有所指，形成另類的「一詩各表」。

楊萬里的「桂源鋪」在政壇火紅，但他還有一首「過松源晨炊漆公店」：「莫言下嶺便無難，賺得行人空喜歡；正入萬山圈子裏，一山放過一山攔。」

政治人物高來高去、刀光劍影，但一山還有一山高；兩首都能倒背如流，才是真高手。