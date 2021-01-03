陳超明不會選苗栗縣長 藍軍共識2022推水利會長謝福弘

備戰2022縣市長選舉，國民黨過去屢有派系整合問題的下屆苗栗縣長人選，難得超前整合，可望由農田水利署苗栗管理處處長、前苗栗農田水利會會長謝福弘接棒將卸任的現任縣長徐耀昌參選。謝昨天受訪時證實，確實已在備戰。

謝福弘表示，徐耀昌連任任期屆滿後目前尚無明確接班人選，地方上確實有鼓勵他參選聲音，距離苗栗縣長改選僅剩兩年，若須接下重擔，他會勇於承擔，苗栗有18鄉鎮，幅員不小，他目前已經有在跑基層備戰。

有地方要角仍在勸進苗栗縣議長鍾東錦，謝福弘說，若地方各派系、大老能夠講好，有決心一起相挺為藍軍守下苗栗縣，國民黨能盡早完成縣長人選整合、提名，讓被提名人能提前布署，他都樂觀其成。

苗栗地方人士表示，謝福弘已在安排管理處接班人事，待人事與處務運作更穩定後，他就將請辭處長全力一戰。該人士說，苗栗縣兩大派系中劉派代表、苗栗縣前縣長劉政鴻與黃派大老、前立委傅學鵬都全力支持謝選下屆縣長。

國民黨組發會主委李哲華則透露，謝福弘是現在劉黃兩派比較有共識、可接受人選，謝是劉派，但之前傅學鵬也帶著謝拜訪地方；為整合地方派系，他去年8月中回任組發會主委後，還特別找一天到苗栗讓各派系大老一起把話講清楚。

李哲華說，謝福弘何時請辭農田水利署苗栗管理處處長，就可以看出他參選下屆苗栗縣長的決心。不過李也提到，鍾東錦屬年輕一輩，以議長兼國民黨苗栗縣黨部主委，衝勁很足，假設謝不認真，一直拉不起來，鍾也不失是一個可能的人選。

李哲華也不諱言，對國民黨而言，下屆苗栗縣長提名人選最適合的是現任立委徐志榮，但徐沒有意願，表態挺換帖兄弟謝福弘。至於涉立委集體貪瀆案後揚言考慮選下屆苗栗縣長的立委陳超明，李直言，陳只是氣大家不道義，但不會選。

李哲華分析，苗栗縣是國民黨在台灣西部地區唯一還沒政黨輪替的縣市，劉派與黃派在地方派系基礎仍然穩固，現任縣長徐耀昌就是黃派代表人物；劉、黃兩派雖處競爭狀態，但基本上都屬藍軍內部角力，誰能整合派系支持，就有勝出機會。