挺住爭議反其道而行 立委張育美開發Lulu周邊文創小物

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
因在立院質詢時大聊自家寵物貴賓狗Lulu，還公開嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」引爆負評如潮的國民黨不分區立委張育美，對爭議事件正向思考，6月起以Lulu形象設計Logo，陸續開發口罩、陶瓷杯等文創小物，順勢強化個人鮮明形象。記者周志豪／攝影
因在立院質詢時大聊自家寵物貴賓狗Lulu，還公開嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」引爆負評如潮的國民黨不分區立委張育美，對爭議事件正向思考，6月起以Lulu形象設計Logo，陸續開發口罩、陶瓷杯等文創小物，順勢強化個人鮮明形象。記者周志豪／攝影

因在立院質詢時大聊自家寵物貴賓狗Lulu，還公開嬌喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」引爆負評如潮的國民黨不分區立委張育美，對爭議事件正向思考，6月起以Lulu形象設計Logo，陸續開發口罩、陶瓷杯等文創小物，順勢強化個人鮮明形象。

張育美立院研究室主任詹為元表示，對品牌打造有獨特嗅覺，6月間口罩剛開放可以訂製時，張就覺得LuLu形象明確，可開放文創小物，就立刻以LuLu形象畫出Logo，印在訂製口罩上，給團隊成員使用，打造齊一形象。

詹為元指出，除口罩外，張育美還開發LuLu紙杯、陶瓷杯等文創小物，之後還將開發便條紙等辦公室文創小物。此外，去年12月初的科技醫療展，還有推出LuLu咖啡。

詹為元說，LuLu文創小物目前並未對外販售，「I Love Lulu」口罩開發後，除供辦公室團隊使用，部分也送給國民黨籍立委、立院職工、媒體收藏，就連民進黨立委賴品妤、蘇巧慧都索取，之後將做改版放大Lulu的Logo。

而民眾只要前往張育美辦公室洽公，也可以發現其他LuLu周邊文創小物可愛身影。

對於LuLu爭議，詹為元表示，張育美真的喜歡小動物，關切動保議題，對張而言，當天質詢只是真情流露，並不是說錯什麼，當時只是突然被媒體關注不適應。不過詹也強調，事件發生後張也有自我檢討，同意在質詢場合談話應更謹慎。

有趣的是，LuLu陶瓷杯上除貴賓犬LuLu外，還有一隻與LuLu神似的比熊犬Lion。張育美辦公室透露，Lion小時候長的像貴賓犬，張育美剛養時也沒發覺不同，等Lion長大才發覺怎麼長得跟LuLu大小不太一樣，才發覺養到比熊犬。

文創 口罩 國民黨

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