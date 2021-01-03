聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜岳父李日貴病逝 家屬低調在西螺老家治喪

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
韓國瑜的岳父李日貴（中）病逝。記者蔡維斌／翻攝
韓國瑜的岳父李日貴（中）病逝。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣前議員、也是韓國瑜岳父李日貴，昨天下午病逝，享年八十五歲，李家低調在李日貴西螺老家治喪，雲林縣長張麗善及政壇人士，均前往李家致意。

李日貴雲林縣西螺鎮人，曾任雲林縣三屆議員，早年也曾經營砂石業，後來身體微恙，由女兒李佳芬接班，後來再由兒子李明哲（李佳芬弟弟）接棒擔任議員，李佳芬全心經營維多利亞雙語學校。

李日貴的女婿韓國瑜2018選上高雄市長，隔年參加總統大選，創下國民黨歷年來最高聲勢，也使李家聲望如日中天，但李佳芬和李明哲在雲林一直維持低調，直至大選後，韓國瑜也是台北和雲林兩地跑，鮮少出現在雲林的公眾場合。

李日貴最近身體狀況漸走下坡，住院期間家人細心照護，直至昨天下午（元月一日）病況直轉直下，終告壽終正寢，家人甚感悲傷，將李日貴移回西螺埔心老家治喪，幾位和李交好的朋友也趕往致意，李家子孫也都趕回，商議相關發喪事宜。

韓國瑜 李佳芬 李明哲

延伸閱讀

韓國瑜農業大將吳芳銘主掌雲林農業 張麗善：挖到寶

黃捷、王浩宇誰被罷免機率大？從選區藍綠結構、聲量看答案

好久不見！韓國瑜密訪桃園 還當起主持人拍公益片

挺韓大將被控向韓粉吸金 稱「斗內不必造冊」反告記者

相關新聞

韓國瑜岳父李日貴病逝 家屬低調在西螺老家治喪

雲林縣前議員、也是韓國瑜岳父李日貴，昨天下午病逝，享年八十五歲，李家低調在李日貴西螺老家治喪，雲林縣長張麗善及政壇人士，...

外交使節團邀蔡賴只有蔡英文赴宴？外交部：維安考量

媒體報導，外交使節團宴請正副總統蔡英文、賴清德慶祝勝選，但只有蔡英文赴宴，引發聯想；外交部表示，除了重大國家慶典或總統邀...

黃捷回顧去年萬人打氣 罷捷團體：重提曾經的過去沒有意義

跨年新年，罷捷團體繼續緊盯黃捷動態並發出批判。黃捷在臉書回顧2020年、展望新的2021年，提到「對高雄人來說，我們歷經...

國民黨黨部空間調整核心工程啟動　春節後辦湯圓宴入厝

國民黨中央黨部「減租樓層」空間調整案進最後階段，元旦起展開中央黨部B1空間調整工程，利用假日施工，B1硬體工程預計下周末...

民眾黨擴版圖要在雲林設據點 柯文哲親自踏訪拜會藍綠

外傳民眾黨將在雲林擴展版圖，設立黨部服務處，台北市長也是民眾黨主席柯文哲今天抵雲林時被問一概微笑未答，隨行的立委蔡璧如則...

賴清德細數市長任內建設讓市民光榮 支持者喊選總統啦

台南市新建市立圖書總館今天開幕啟用，前台南市長、副總統賴清德非常開心，剪綵參觀前在台上講了10多分鐘，除了說明這個領先全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。