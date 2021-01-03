韓國瑜岳父李日貴病逝 家屬低調在西螺老家治喪

雲林縣前議員、也是韓國瑜岳父李日貴，昨天下午病逝，享年八十五歲，李家低調在李日貴西螺老家治喪，雲林縣長張麗善及政壇人士，均前往李家致意。

李日貴雲林縣西螺鎮人，曾任雲林縣三屆議員，早年也曾經營砂石業，後來身體微恙，由女兒李佳芬接班，後來再由兒子李明哲（李佳芬弟弟）接棒擔任議員，李佳芬全心經營維多利亞雙語學校。

李日貴的女婿韓國瑜2018選上高雄市長，隔年參加總統大選，創下國民黨歷年來最高聲勢，也使李家聲望如日中天，但李佳芬和李明哲在雲林一直維持低調，直至大選後，韓國瑜也是台北和雲林兩地跑，鮮少出現在雲林的公眾場合。

李日貴最近身體狀況漸走下坡，住院期間家人細心照護，直至昨天下午（元月一日）病況直轉直下，終告壽終正寢，家人甚感悲傷，將李日貴移回西螺埔心老家治喪，幾位和李交好的朋友也趕往致意，李家子孫也都趕回，商議相關發喪事宜。