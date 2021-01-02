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國民黨黨部空間調整核心工程啟動　春節後辦湯圓宴入厝

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨中央黨部「減租樓層」空間調整案進最後階段，元旦起展開中央黨部B1空間調整工程，利用假日施工，B1硬體工程預計下周末就能完工，包含副秘書長室、文傳會、行管會與組發會第二辦公室近日已可陸續搬入B1。

而在應搬入B1單位陸續遷入後，未來主席與秘書長辦公室所在的4樓隔間施工也將啟動。黨務人士表示，所有空間調整工作預計二月農曆春節前搬遷完成，而農曆春節後新春團拜開工時，也會依習俗舉辦「湯圓宴」。

國民黨中央黨部目前租用中投公司所屬八德大樓B1至5樓共6層空間，去年10月底拍板確定將退租2、3、5樓三層樓，粗估能省下中央黨部目前年租金4600萬元逾半約2400萬元，目前仍在協商展延其他樓層租約使用。

空間調整後，須維持恆溫、恆濕環境的黨史館不動，原位於3樓的指揮中樞的黨主席與黨秘書長辦公室，將搬到4樓，夾黨史館分居大樓西東兩側。原位於4、5樓的行管會與所屬單位，3樓副祕書長室則全下地至B1層。

原本位於2樓西側的組發會，核心部門將搬到目前1樓政策會所在辦公空間，部分單位則將搬至B1；原位於2樓東側的文傳會與所屬的4樓直播室，也將搬至B1，但原4樓黨史館檔案查閱室則搬到一樓原文創小舖空間。

原位於5樓的大陸部、1樓的政策會、國際部與原位於B1的革實院、青年團則搬到智庫2、3樓辦公。原B1台北市黨部與黃興黨部則將搬到台北市中山區黨部大樓，讓出原與中央黨部合署辦公空間。

目前應搬至智庫的單位均已完成搬遷，為啟動B1空間調整工程，因中山區黨部隔間工程還未完成，台北市黨部與黃國樑黨部聖誕夜已先暫時搬至將退租的5、3樓空間。

黨務人士指出，元旦下午起B1四施工區塊同時施工，有一些線路該動的要動，包含配電迴路問題，空調都有整體調整，直播室需要較好隔音環境也會處理，而原台北市黨部會議室也將打掉，未來將改成開放空間的交誼廳。

黨務人士說，B1空間調整工程，包含牆面整理與空調狀況，約兩個假日可以完成，施工時因粉塵問題管制進出；但工程期間非施工的平常上班日，相關單位已可陸續遷入。

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