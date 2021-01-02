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民眾黨擴版圖要在雲林設據點 柯文哲親自踏訪拜會藍綠

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台北市長柯文哲到四湖鄉參天宮參拜，廟方主委吳孟宗陪同上香膜拜關帝爺。記者蔡維斌／攝影
台北市長柯文哲到四湖鄉參天宮參拜，廟方主委吳孟宗陪同上香膜拜關帝爺。記者蔡維斌／攝影

外傳民眾黨將在雲林擴展版圖，設立黨部服務處，台北市長也是民眾黨主席柯文哲今天抵雲林時被問一概微笑未答，隨行的立委蔡璧如則表示，民眾黨近期將在雲林斗六設據點試水溫，期能與年輕人多親近，向下扎根。

柯文哲今天中午到雲林縣北港鎮專程參加北港鎮前鎮長張勝智兒子的婚宴，下午轉往四湖參天宮及麥寮範宮參拜，並私下拜會虎尾等各地的藍綠地方人士，行程滿檔。

婚宴上，柯文哲對新人說，未來共組新的家，不是講理的地方而是營造愛的地方，如要講理會像立法院一樣有理說不清，所以，家庭要有愛，不是在講理的地方。他並鼓勵新人增產報國，早生貴子。

對於外傳民眾黨將在雲林設黨部據點，柯文哲笑而不答，蔡璧如代為回應指出，近半年來在雲林找一些年輕人加入團隊，本月會設籌備處，初期並不以服務處型態經營，而是給年輕人一個青創空間，可聚集討論公共事務，地點選定在斗六市。

「先試一下水溫」蔡璧如說，先了解一下雲林的年輕人，對公共事務是否熱情，之所以不設黨部，主要是避免讓人有壓力，以青創空間較有彈性，可成為經營網路或創業據點。

雲林設據點被解讀柯文哲為2024大選布局，蔡笑說，距2024還很遠，政黨還是要先服務地方，先向下扎根，才符合政黨成立宗旨，不是嗎？

台北市長柯文哲到四湖鄉參天宮參拜，受民眾熱情歡迎。記者蔡維斌／攝影
台北市長柯文哲到四湖鄉參天宮參拜，受民眾熱情歡迎。記者蔡維斌／攝影

柯文哲 民眾黨 北港

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