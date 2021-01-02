快訊

中科院2021年首次無限高射擊通報出爐 專家：符合陸導彈來襲實境

清晰照曝光！嘉義、高雄相繼見「血月」民眾憂：災難預兆？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德細數市長任內建設讓市民光榮 支持者喊選總統啦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
副總統賴清德（左五）參加台南市圖書新總館落成啟用剪綵。記者周宗禎/攝影
副總統賴清德（左五）參加台南市圖書新總館落成啟用剪綵。記者周宗禎/攝影

台南市新建市立圖書總館今天開幕啟用，前台南市長、副總統賴清德非常開心，剪綵參觀前在台上講了10多分鐘，除了說明這個領先全台的新穎圖書館是他任內規畫、圖書館的各項特色和領先全台的新穎規畫，還細數他在台南市長任內的各項建設；有民眾稱讚他「市長任內建設記得這麼清楚、講得這麼仔細」，賴清德離去時也有支持者高喊「選總統啦」！

賴清德說，他在市長任內推動了文化保存、受損古蹟歷史建築物修復、推動了許多文化建設、辦了許多文化推廣活動。他說台南是台灣的文化首都大家的努力，讓「任何一個人來到台南，就知道台灣，讓所有「台南人產生光榮、台灣人產生認同」，他感謝市議會支持，在他與黃偉哲任內，都努力要達到台南成為台灣的「文化首都」。

賴清德說，台南市要成為文化首都，一定要先成為書香城市。他接著解釋他在台南市長任內「做的幾件事」，第一件是全台南市的各國中小學圖書館室都「優質化、誠品化」，全台南市37個區的圖書館也都優質化、更新設施。他說這部分建設經費除了市政府的配合款大都「是教育部的錢」，他非常感謝。

台南市立圖書館新總館民國106年動工，今天開幕啟用。賴清德、行政院李孟諺秘書長、市長黃偉哲、教育部常務次長林騰蛟、故宮博物院院長吳密察、台南市議會議長郭信良等出席開幕剪綵，「見證新的閱讀新時代正式開啟」。

副總統賴清德（右八）參加台南市圖書新總館落成啟用剪綵。記者周宗禎/攝影
副總統賴清德（右八）參加台南市圖書新總館落成啟用剪綵。記者周宗禎/攝影

圖書館 賴清德 教育部

延伸閱讀

政院說不為難公務員 前藍委：沒說不懲戒縣市首長

賴清德捐血遭退貨 注意捐血二三事

影／「傳愛在台北」 賴清德出席活動籲國人踴躍捐血

賴清德萬里警衛室主任謝靜華：晉升無苟且之事

相關新聞

感謝粉絲團按讚破萬 我駐荷蘭代表3度低溫跳海實踐諾言

我駐荷蘭代表陳欣新昨天實踐代表處臉書粉絲頁破1萬就要跳海的諾言，在氣溫3度的天氣下衝入荷蘭海牙的海中，上岸後直說「不冷」...

賴清德細數市長任內建設讓市民光榮 支持者喊選總統啦

台南市新建市立圖書總館今天開幕啟用，前台南市長、副總統賴清德非常開心，剪綵參觀前在台上講了10多分鐘，除了說明這個領先全...

萊豬立委標籤難撕 綠營內部對罷免有壓力

萊豬已在昨天正式開放進口台灣，國民黨表示，未來會將反萊豬戰線轉移到罷免萊豬立委。綠營人士分析，反萊豬議題藍營支持者比例明...

何時罷免吳思瑤？王浩宇倒不倒是羅智強的關鍵密碼

國民黨革實院長羅智強誓言罷免民進黨立委吳思瑤。不過，由於罷免成功需要6萬8860張贊成票，並不容易，因此，1月16日罷免...

「堂堂溪水出前村」 馬：蔡政府擋不住民意反撲

國民黨昨舉辦元旦升旗，前總統馬英九致詞時說，蔡英文總統引南宋詩人楊萬里「桂源鋪」的「萬山不許一溪奔」批北京和香港戕害民主...

總統元旦、國慶的兩岸喊話都一樣 黃子哲：複製貼上？

蔡英文總統上午元旦文告再度隔空喊話，希望促成兩岸「有意義的對話」。國民黨文傳會副主委黃子哲今天表示，蔡英文總統元旦談話的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。