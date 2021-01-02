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賴清德細數市長任內建設讓市民光榮 支持者喊選總統啦
台南市新建市立圖書總館今天開幕啟用，前台南市長、副總統賴清德非常開心，剪綵參觀前在台上講了10多分鐘，除了說明這個領先全台的新穎圖書館是他任內規畫、圖書館的各項特色和領先全台的新穎規畫，還細數他在台南市長任內的各項建設；有民眾稱讚他「市長任內建設記得這麼清楚、講得這麼仔細」，賴清德離去時也有支持者高喊「選總統啦」！
賴清德說，他在市長任內推動了文化保存、受損古蹟歷史建築物修復、推動了許多文化建設、辦了許多文化推廣活動。他說台南是台灣的文化首都大家的努力，讓「任何一個人來到台南，就知道台灣，讓所有「台南人產生光榮、台灣人產生認同」，他感謝市議會支持，在他與黃偉哲任內，都努力要達到台南成為台灣的「文化首都」。
賴清德說，台南市要成為文化首都，一定要先成為書香城市。他接著解釋他在台南市長任內「做的幾件事」，第一件是全台南市的各國中小學圖書館室都「優質化、誠品化」，全台南市37個區的圖書館也都優質化、更新設施。他說這部分建設經費除了市政府的配合款大都「是教育部的錢」，他非常感謝。
台南市立圖書館新總館民國106年動工，今天開幕啟用。賴清德、行政院李孟諺秘書長、市長黃偉哲、教育部常務次長林騰蛟、故宮博物院院長吳密察、台南市議會議長郭信良等出席開幕剪綵，「見證新的閱讀新時代正式開啟」。
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