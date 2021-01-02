感謝粉絲團按讚破萬 我駐荷蘭代表3度低溫跳海實踐諾言

我駐荷蘭代表陳欣新昨天實踐代表處臉書粉絲頁破1萬就要跳海的諾言，在氣溫3度的天氣下衝入荷蘭海牙的海中，上岸後直說「不冷」；代表處臉書貼文表示，陳欣新昨天上午在雨後彩虹啦啦隊助陣下，帶著超級戰警跟家人衝入冰冷的北海中，「完成對各位好朋友的承諾」。

駐荷蘭代表處去年國慶時發布影片慶祝國慶，陳欣新在影片中表示，若代表處臉書一個月內能有一萬個讚的話，她和代表處員工今年就要參加荷蘭有名的「New Year's Dive」，大家一起在寒冷的天氣，在海牙很有名的Scheveningen海灘一起跳到海裡，結果影片發布兩天就達到一萬粉絲按讚。

陳欣新上個月中在6度的低溫練習衝入北海，她在代表處發布的影片中表示，因為荷蘭疫情仍十分嚴峻，辦理元旦跳海的主辦單位12月8日宣布活動取消，不過代表處宣布要跳海後，很多僑胞和年輕朋友都想加入，國籍航空也說要贊助，因此她會和她的家人在今年元旦實踐諾言跳海。

陳欣新昨天和家人及刑事局駐外警察聯絡官，手持中華民國國旗在3度低溫、海水溫度6度中衝入北海，一行人上岸後祝賀大家新年快樂，陳欣新也貼心為大家準備薑湯驅寒。