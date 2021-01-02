小三通滿20周年 新黨今呼籲蔡政府應推「人道小三通」

今天是兩岸小三通滿20周年紀念日，新黨主席吳成典上午呼籲，農曆新年將至，籲蔡政府基於人道立場，與對岸協商建立兩岸「防疫泡泡」，以金門為據點恢復停班的小三通航線，建立「人道小三通」，協助台商、台生、台胞返鄉。

吳成典說，請蔡政府依航空班機管理模式，先讓兩岸小三通部分復航，緩解兩岸班機一票難求、人民有家歸不得窘境；與對岸協商兩岸「防疫泡泡」，讓兩岸同胞可藉篩檢、承認疫苗施打過程，免去各14天隔離時間，盡速恢復交流與互動。

吳成典表示，20年來小三通歷經前總統陳水扁默許、前總統馬英九活絡，小三通在兩岸經貿關係的發展史上功不可沒，讓金門與廈門間互動熱絡，經濟成長有目共睹，許多台灣商家貨物可迅速送到大陸，朝發夕至。

吳成典認為，去年因新冠肺炎疫情與蔡英文總統操弄反中情緒，小三通被迫停航，兩岸也從當時的破冰回到現在停航的冰點；如今疫情稍緩後兩岸航空班機已經復飛，沒理由再停駛兩岸船班。

吳成典也回憶，1999年11月4日在上海對當時海協會會長汪道涵提6建議：「辜汪金廈會談」、「金廈醫療互助」、「建金廈和平大橋」、「兩岸共組飲水第三公司」、「規劃兩岸金廈交流實驗區」、「兩門對開小三通」，成「小三通」最初步構想。

2000年3月21日立法院三讀修正「離島建設條例」第18條，讓台灣人民與對岸交易除罪化，明訂台灣本島與大陸地區全面通航前，得先行試辦金門、馬祖、澎湖地區與大陸地區通航，試辦也於當年4月5日實施。

2000年12月13日行政院根據「離島建設條例」通過「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，作為小三通管理依據，並決定隔年元旦啟航。2001年1月2日正式啟航，打破52年來兩岸互不往來局面，開啟兩岸通郵、通商、通航「小三通」，也為2008年「大三通」奠定基礎。

吳成典指出，當時兩岸敏感的旗、號問題與通行船隻運費、管理都還沒談好，雖兩岸均拿出極大誠意放下爭議，促成定期航班開動，也開啟兩岸經貿的重要契機，當時陸委會主委蔡英文還曾恐嚇要將推動者移送法辦。