萊豬立委標籤難撕 綠營內部對罷免有壓力

萊豬已在昨天正式開放進口台灣，國民黨表示，未來會將反萊豬戰線轉移到罷免萊豬立委。綠營人士分析，反萊豬議題藍營支持者比例明顯高於綠營支持者，因此要藉此罷免區域綠委並不容易；但近來無論在網路、基層罷免效應都在發酵，一些選區選民結構較藍的綠委，不可不防。

民進黨立委管碧玲表示，罷免案的第一個壓力點在於，若藍營運作得宜，有可能罷免案綁公投日，二者一起投票，勢必會催出更高投票率，不利於被罷免者。管碧玲說，經過推算，如果是在二月底第一階段罷免完成送件，最後投票日就會接近公投日（八月的第四個星期六）。

綠營人士指出，近來如吳思瑤、蘇巧慧的臉書粉絲專頁不管什麼類型的貼文，一律都會被網友留言質疑是挺萊豬立委，且已經持續了一段時間，顯示並非先前在立院審查階段帶來的短期效應，若網路風向持續，被藍營點名的綠委「萊豬立委」標籤只會被貼得更牢。

吳思瑤昨天在臉書貼出新年第一天到國家歌劇院看表演貼文，底下就有網友留言，「托您的福，今年也是萊豬元年」、「2021年等著被罷免吧」；蘇巧慧在說明元旦新制的貼文底下同樣有網友回應，「感謝萊委，讚嘆萊委，2021的第一天，是開心的迎接萊豬日」。

罷免效應除了在網路蔓延，也在基層發酵。綠委何欣純日前出席台中一場動土典禮致詞時，就遇到台下數位民眾當面嗆聲是萊豬立委，並稱不用解釋那麼多，不要進口就好了。

一位叫艱困選區當選的綠委就表示，從萊豬表決戰完之後，確實在選區遇到民眾表達不滿，因此跑行程時就是盡量姿態放低，先主動為相關政策造成的困擾和選民道歉，並予以說明；此外，也會遇到有民眾反應，「為什麼那個誰都可以不投，你就要投」，該名綠委說，為政策背書就是要擋子彈，遇到罷免等壓力也是可預期的，黨團成員也多有此想法，因此這回才會對跑票者特別不諒解。