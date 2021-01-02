何時罷免吳思瑤？王浩宇倒不倒是羅智強的關鍵密碼

國民黨革實院長羅智強誓言罷免民進黨立委吳思瑤。不過，由於罷免成功需要6萬8860張贊成票，並不容易，因此，1月16日罷免桃園市議員王浩宇成功與否，將是何時進行吳思瑤罷免投票的關鍵密碼。羅智強說，如果王浩宇順利遭罷，就會力拚在今年8月公投日併案投票；反之，則會把戰線拉長到2022年，希望能併九合一大選，藉著高投票率，罷免吳思瑤。

羅智強認為，王浩宇、吳思瑤這對最挺萊豬的姊弟檔被罷免掉，蔡英文總統才會認真的面對，被蔡英文背叛的反萊豬民意。因此1月16日罷免王浩宇之後，他將從2月1日起發動罷免吳思瑤的提議連署。

不過，羅智強了解，在單一投票情況下，要有6萬8860位，也就是四分之一「北投全區和士林13里」（台北市立法委員第一選區）的選民出來投贊成票，難度極高，最好能結合公投或選舉進行。因此，王浩宇是否被罷免成功，將會是何時進行罷免吳思瑤投票的關鍵密碼。

羅智強說，如果能成功罷免王浩宇，代表反萊豬的民意十分堅定，因此他希望，能力拚在今年8月極可能舉行的反萊豬公投時，就合併進行罷免吳思瑤；但如果罷免王浩宇不成，恐怕就必須延長戰線到2022年，希望能合併九合一選舉進行罷免，但能不能如願合併，還要看中選會的決定。

羅智強分析，2020年立委選舉時，國民黨籍的候選人汪志冰，在這個選區獲得8萬3566票，遠超過罷免吳思瑤需要的6萬8860票，因此只要反萊豬的民意可以延續到8月公投，藍營支持者出來走進投票所，就有機會罷免吳；而就算要延到2022年九合一選舉前後進行，也可以藉由選舉時的能量，刺激選民走入投票所。

羅智強說，雖然他已經表明有意參選台北市長，但只要是國民黨贏，「成功不必在我」，也可以是蔣萬安或其他人，因此，會發動罷免吳思瑤，並非是為了個人。羅智強也說，如果吳思瑤被罷免，他不會去遞補參選士北立委，就是專心罷免吳思瑤。

2018年台北市長選舉時，國民黨籍候選人丁守中在三強鼎立下，在這個選區共獲得7萬1099票，勉強超過罷免吳思瑤的門檻。