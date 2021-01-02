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蔡總統2021新年談話 期待兩岸交流

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導
蔡英文總統昨發表談話，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。 記者林澔一／攝影
蔡英文總統昨發表談話，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。 記者林澔一／攝影

蔡英文總統昨（1）日於總統府發表「2021新年談話」，她表示，我們面對的不僅是貿易問題，世界局勢正在變化，身為總統必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局。

在冰凍的兩岸關係中，蔡總統也釋出善意，她說，等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。

蔡總統指出，儘管今年經濟依舊充滿挑戰，但我們有可以樂觀的理由。在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然度過最艱難的階段。

她認為，「我們已站穩腳步，將全力衝刺」。無論是數位經濟轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建或前瞻基礎建設的興建，待預算通過後，就可快速推動。過去一年，台灣做到了全世界殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，這並不是簡單的事。她表示，身為總統，2021年最重要的責任是：「讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦脈動往前進」。這也將會是我們努力的第一要務。

面對愈來愈緊繃的兩岸關係，蔡總統表示，兩岸關係的穩定，已不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。尤其，過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅。

她說，「我要再次重申，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。等疫情受到有效控制，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。處理兩岸事務，「我一貫的原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題」。

近期地方政府、民間團體和眾多人民質疑和反對進口萊豬，蔡總統也做出回應說，這段時間，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓我充分體會，為什麼過去的政府做出開放的承諾，卻無法落實。台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已沒有迴避不處理的空間。因此，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。

兩岸關係 疫情 前瞻基礎建設

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