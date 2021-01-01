總統元旦、國慶的兩岸喊話都一樣 黃子哲：複製貼上？

蔡英文總統上午元旦文告再度隔空喊話，希望促成兩岸「有意義的對話」。國民黨文傳會副主委黃子哲今天表示，蔡英文總統元旦談話的兩岸關係，其實與2個月前的雙十國慶演說內容雷同，幾乎是複製貼上；人民想知道蔡政府究竟要用什麼方式或提出什麼政治基礎來與對岸互動，而不是文青上身、老調重彈，否則蔡政府2021年兩岸政策，只有「一元復始，絕不更新」。

蔡總統元旦談話重申，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。

不過，黃子哲出，蔡總統元旦談話的兩岸內容，其實和雙十國慶談話一模模一樣樣，過了一個年，蔡總統似乎只是複製再貼上，「如有雷同、純屬刻意」。

黃子哲指出，事實上，美中台關係在美國總統當選人拜登上台後，恐有相當的變化與挑戰。尤其蔡英文在選前又對川普總統押錯寶，也必須要有因應的對策。但蔡政府迄今無法提出任何實質有效的策略解決兩岸僵局，只見鬼打牆一再喊口號，從國慶一直喊到元旦。

他也說，明天是小三通開放施行滿20周年的日子，蔡英文此時拋出願意期待兩岸關係和平穩定或促進對話固然是好事，但若是說一套，做的卻是反中、仇中的另一套，不論國慶或元旦宣示，其實只是毫無意義的政治語言。