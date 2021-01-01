韓國瑜農業大將吳芳銘主掌雲林農業 張麗善：挖到寶

高雄市農業局前局長吳芳銘最近被延攬將接任雲林縣農業處長，預計下周一布達，雲林縣長張麗善今天證實並表示，期待借用吳的長才，回故鄉雲林發揮所長，讓雲林農業好上加好，她直言延攬吳返鄉是挖到寶。

高雄市前市長韓國瑜任內的農業大將吳芳銘最近傳出將接任新職，雲林縣長張麗善今天證實這項人事案，並說吳芳銘將於1月4日正式接任。

張麗善說，延聘吳芳銘擔任農業處長，主要是因吳是雲林古坑鄉人，且擁有豐富的學經歷，尤其在農業與行銷方面有專才，有一次她參加日本參加食品展，巧遇吳芳銘也帶隊參加，對吳在食品展上的表現，印象深刻，加上吳在擔任嘉義前縣長張花冠時的副縣長，表現也受肯定，因而決定延攬吳回來為家鄉奉獻所長。

張麗善直言，能延攬吳芳銘回鄉服務，可說是「挖到寶」。

吳芳銘是政治學碩士，曾任高雄市農業局長、嘉義縣副縣長、文觀局長、民政處長、民進黨青年部及主席室副主任、亞太電信主秘、文化大學講師、南華大學助理教授、也曾是媒體專欄作者、復旦大學企管博士候選人、北京清華大學經濟學博士候選人。