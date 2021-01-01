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防範英國變種病毒 返台124人已出關指揮中心追回採檢

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞說，繼去年12月30日、31日陸續出現兩例新冠肺炎變種病毒個案，國內從去年12月13日至昨天，在過去十四天有英國旅遊史的入境者達200人，指揮中心啟動「英國專案」，針對檢疫期滿124人回溯採檢。 記者陳碧珠／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療整備組副組長羅一鈞說，繼去年12月30日、31日陸續出現兩例新冠肺炎變種病毒個案，國內從去年12月13日至昨天，在過去十四天有英國旅遊史的入境者達200人，指揮中心啟動「英國專案」，針對檢疫期滿124人回溯採檢。 記者陳碧珠／攝影

繼去年12月30日、31日陸續出現兩例新冠肺炎變種病毒個案，國內從去年12月13日至昨天，在過去十四天有英國旅遊史的入境者達200人，指揮中心啟動「英國專案」，針對檢疫期滿124人回溯採檢，其中111人已採檢，無人呈現陽性反應，陰性106人、採檢採檢中5人。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這200人也是會滾動新增，未來只要過去14天有英國旅遊史，入境後、檢疫期滿前都會採檢，等期滿就會安排採檢。這是一個每天都會滾動的數字，只要入境有英國旅遊史的民眾在居家期滿前都會採檢，有陽性個案就會公布。

世界衛生組織近日簡單整理，新冠肺炎疫情主要有四個變異株，除英國、南非兩種變異株，還有在丹麥發現，疑似可傳染雪貂的變種病毒，甚至連去年二、三月在歐美造成大流行的病毒株都是變種病毒。

羅一鈞說，目前認為新冠病毒一年可能變異四次，但不是每一次都會造成大規模疫情，以丹麥變種株為例，當時就沒有造成大流行。但南非、英國變種株疑似有傳播力優勢，確實可能代替原來二、三月演化的變異株，造成下一波流行。

羅一鈞表示，病毒本來就有物競天擇特性，防疫準備要持續掌握變化情況及對新病毒對疫情造成的影響，如傳播力是否變強、潛伏期及可傳染期是否延長等。英國及南非株傳播力有變強，但致死率無增加，尤其疫苗開打後，病毒被物競天擇壓力高，演化力增強，要持續掌握。

另外，民眾關注的俄羅斯染疫舞團8名成員是否已出院回國，羅一鈞表示，一般來說，指揮中心不會特別說個案是否仍在住院，但因為舞者已自行在社群網站中貼文，8名芭蕾舞團已經解隔離出院，符合兩次陰性採檢規定，出院已經不具傳染力，如何安排回國由主辦單位決定。

近日傳出香港、南韓採檢價格將調降，但台灣自費採檢價格仍維持7000元以上，羅一鈞表示，基本上，自費採檢檢驗費用是由醫院訂定、提報各縣市衛生局核定後公告，目前最便宜為5000元，若屬急件需加收1000至5000元。

羅一鈞也提到，各國採檢不同，外國可能因為量大，可以集體採檢，但台灣疫情控制不錯，所以才要透過自己國家市場機制來制定，做多當然費用會下降，「我們確實比較貴，但我們是因為比較精準」，每個檢驗都要二至三個基因確定，儀器也都不是用快篩方式。

英國 疫情 新冠肺炎

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