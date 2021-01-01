蔡英文遭稱民選獨裁 葉元之：證據抓到了！

中央昨宣布地方食安自治條例中反萊豬無效，新北市議員葉元之指出，大法官才有權力做違憲審查，行政院居然擴權，把蔡皇命令看的比司法還大，蔡皇被外媒指民主獨裁，民進黨還氣噗噗出來反駁，現在行政院不就是一個很好例證嗎。

萊豬今起開放進口，行政院昨天宣布，地方食安自治條例，凡訂有「乙型受體素（萊克多巴胺為其中一種）一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」。

抓到了！蔡皇獨裁的證據在這裡。葉元之在臉書上指出，民進黨不演了直接凌駕司法，行政院政務委員羅秉成出來說，地方瘦肉精相關自治條例因「違反憲法並牴觸中央法規」不予核定，導致新北議會保護市民的自治條例就無效。

葉元之說，大法官才有權力做違憲審查，行政院居然擴權，把蔡皇命令看的比司法還大，視國家體制於無物，毫無法治國概念，違不違憲是行政院說的算是不是？