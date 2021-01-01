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蔡英文遭稱民選獨裁 葉元之：證據抓到了！
中央昨宣布地方食安自治條例中反萊豬無效，新北市議員葉元之指出，大法官才有權力做違憲審查，行政院居然擴權，把蔡皇命令看的比司法還大，蔡皇被外媒指民主獨裁，民進黨還氣噗噗出來反駁，現在行政院不就是一個很好例證嗎。
萊豬今起開放進口，行政院昨天宣布，地方食安自治條例，凡訂有「乙型受體素（萊克多巴胺為其中一種）一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」。
抓到了！蔡皇獨裁的證據在這裡。葉元之在臉書上指出，民進黨不演了直接凌駕司法，行政院政務委員羅秉成出來說，地方瘦肉精相關自治條例因「違反憲法並牴觸中央法規」不予核定，導致新北議會保護市民的自治條例就無效。
葉元之說，大法官才有權力做違憲審查，行政院居然擴權，把蔡皇命令看的比司法還大，視國家體制於無物，毫無法治國概念，違不違憲是行政院說的算是不是？
葉元之指出，根據地方制度法第75條，自治事項有無違背憲法、法律、中央法規、縣規章發生疑義時，得聲請司法院解釋之；在司法院解釋前，不得予以撤銷、變更、廢止或停止其執行。
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