公務員牴觸中央送懲戒？ 學者：不執行自治條例才失職

行政院昨天表示，地方食安自治條例乙型受體素零檢出規定今起原訂者無效、新訂者不予核定，若公務員查緝要送懲戒；國民黨立委李貴敏今天表示，地方公務人員是按照地方政府要求依法執行職務，沒有送懲戒的理由，民主文教基金會董事長桂宏誠也表示，有權把公務員送懲戒的只有自己機關，行政系統的官員憑什麼公開警告基層公務員？

萊豬今起開放進口，行政院昨天宣布地方食安自治條例，凡訂有「乙型受體素（萊克多巴胺為其中一種）一律不得檢出」之規定者，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」；政務委員羅秉成說，若已經不予核定或是函告無效，在法律上就是不能執行，不要為難地方基層公務員，如果真的查緝、處罰，這是要送懲戒的、有法律責任的，千萬不要這樣做。

李貴敏說，地方公務員執行職務，除非有特別規定，否則送懲戒是沒有道理的，地方通過的條例就是有效法令，她不認為無效，就算無效，中央政府也不能這樣要求基層公務員自己判斷是要聽從中央還是遵從地方規定，這樣執行起來國家會大亂，行政院昨天公開說送懲戒，但也沒有拿出依據規定的文字。

李貴敏說，照規定來說中央無權將地方公務員送懲戒，但現在的政府已無法無天，所以實務上會不會這麼做又是另一回事，但不能認為不聽中央的就要送懲戒，一點道理也沒有，要這麼做就訂一個法律，可是這麼做整個國家的中央地方分權「就垮了」，根據過去的釋字第738號「電子遊戲場業營業場所距離限制案」，地方訂的規定比中央嚴格是可以的，因為大法官認為可以因地制宜、隨時檢討並做出調整。

桂宏誠表示，有權把公務員移送的只有自己機關，若地方自治條例訂有零檢出規定，公務員不執行，反而地方政府會認為他違法失職可以送懲戒，公務員職等如果是九職等以下，機關可以直接懲戒，無論如何都是自己機關送，行政院昨天的講法太離譜了，缺乏法治觀念，中央無權涉入懲戒權，連懲處權都沒有，若有，就太不尊重地方了。