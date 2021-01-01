蔡英文遭諷像慈禧太后 吳敦義：治國讓民心更冷

前副總統吳敦義上午出席國民黨元旦升旗時批評，民主國家總統會有人被亞洲週刊畫成像慈禧太后諷刺？蔡政府連續幾年治國讓民心更冷。

吳敦義表示，2009年他擔任馬政府行政院長時，也經歷開放含萊克多巴胺美牛考驗，當時雖考量美國與中華民國友誼應該受重視，但認為全國人民的生命安全與健康還是應維持在最可靠的水準，所以特別推了三管五卡機制。

吳敦義解釋，所謂的三管就是管源頭、管港口（空港、海港）、管市場，當時政府還派人到美國查廠、看當地養的牛使用的萊克多巴胺究竟合不合格。

吳敦義質疑，為什麼蔡總統開放萊豬不夠把三管繼續延續下去，敗壞中華民國全體人民生命財產安全，呼籲人民用選票讓國家能回歸自由民主的政府與國會，才能確保大家的安全。