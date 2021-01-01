快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文遭諷像慈禧太后 吳敦義：治國讓民心更冷

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
亞洲週刊近日把蔡英文總統修圖成身穿龍袍樣子放封面，批評「民選獨裁、綠營新威權主義」。前副總統吳敦義上午出席國民黨元旦升旗時也批評，民主國家總統會有人被亞洲週刊畫成像慈禧太后諷刺？蔡政府連續幾年治國讓民心更冷。記者周志豪／攝影
亞洲週刊近日把蔡英文總統修圖成身穿龍袍樣子放封面，批評「民選獨裁、綠營新威權主義」。前副總統吳敦義上午出席國民黨元旦升旗時也批評，民主國家總統會有人被亞洲週刊畫成像慈禧太后諷刺？蔡政府連續幾年治國讓民心更冷。記者周志豪／攝影

前副總統吳敦義上午出席國民黨元旦升旗時批評，民主國家總統會有人被亞洲週刊畫成像慈禧太后諷刺？蔡政府連續幾年治國讓民心更冷。

吳敦義表示，2009年他擔任馬政府行政院長時，也經歷開放含萊克多巴胺美牛考驗，當時雖考量美國與中華民國友誼應該受重視，但認為全國人民的生命安全與健康還是應維持在最可靠的水準，所以特別推了三管五卡機制。

吳敦義解釋，所謂的三管就是管源頭、管港口（空港、海港）、管市場，當時政府還派人到美國查廠、看當地養的牛使用的萊克多巴胺究竟合不合格。

吳敦義質疑，為什麼蔡總統開放萊豬不夠把三管繼續延續下去，敗壞中華民國全體人民生命財產安全，呼籲人民用選票讓國家能回歸自由民主的政府與國會，才能確保大家的安全。

吳敦義 萊克多巴胺

延伸閱讀

海纜觀測系統啟用 地震海嘯提早預警

健保費將調漲 蔡英文：集結力量確保財務平衡

黑鷹事故將滿周年 蔡英文探視沈一鳴母親

任命表姊夫「家天下」 蔡英文恐逾憲政分際

相關新聞

元旦文告／今起迎萊豬 蔡總統：用最謙卑心情 請國人同胞體諒

蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及萊豬開放，蔡總統表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有...

元旦文告／蔡總統：兩岸政策不冒進 開放萊豬盼國人體諒

蔡英文總統今天發表元旦談話表示，這段時間以來開放萊豬爭議，讓自己充分體會到，為何過去政府做開放承諾卻不落實，台灣是貿易國...

蔡英文遭諷像慈禧太后 吳敦義：治國讓民心更冷

前副總統吳敦義上午出席國民黨元旦升旗時批評，民主國家總統會有人被亞洲週刊畫成像慈禧太后諷刺？蔡政府連續幾年治國讓民心更冷...

【即時短評】表功不表過的元旦文告 國人滿意嗎？

蔡英文總統今天發表了元旦文告，原本應是象徵著未來一年的新希望，但卻用了很大的篇幅談過去一年來政府做了哪些事，並反覆重提防...

江啟臣批漲健保落井下石 鄭運鵬：民粹至上

國民黨主席江啟臣今天批評，政府在如此惡劣環境下調高勞、健保費率，無異是落井下石。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，健保早在201...

選總統讓全家失業？ 馬英九：寧吃一點虧 不要占便宜

前總統馬英九大姊馬以南昨天受訪談到，因馬英九「一人就業，全家失業」，被解讀凸顯馬英九與任命表姊夫吳明鴻出任最高行政法院院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。