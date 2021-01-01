江啟臣批漲健保落井下石 鄭運鵬：民粹至上

國民黨主席江啟臣今天批評，政府在如此惡劣環境下調高勞、健保費率，無異是落井下石。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，健保早在2018年時就該調漲，現已因為各種因素延遲到2021年，江啟臣還要說三道四，未免太民粹至上了。

鄭運鵬說，台灣的健保之所以獨步全球，不是因為我國比較厲害，而是建立在「醫護薪資體制公醫化」、「健保事實上不是保險、而是某種所得稅」的兩大基礎上，所以醫護待遇被道德性壓制，有錢人某種程度是協助出錢，但是各黨政府也不敢讓比例太失衡。

鄭運鵬指出，現在因國人越來越長壽，長期的健保負擔也一定越重，尤其年輕人口還要幫忙支撐高齡人口，所以除非健保進行結構性的改變，不然根本沒有調降費率的空間，必須視為在經濟成長之下，雇主及勞工薪資負擔的一部分，因此前總統馬英九在2016年卸任前半年調降費率，現實上是不應該的決策。

鄭運鵬表示，當時就有精算，健保缺口會在2018年發生，馬政府這個效期只有2年的調降，只是為了彌補補充保費的民怨，健保保費依法是由費率委員會審定，所以他也不怪國民黨，只是健保在2018年就已預期要調漲，現在因為各種因素延遲到2021年，江啟臣還要說三道四批評什麼企業負擔，忘了自己在2015年時也是立委，這個未免太民粹至上了。