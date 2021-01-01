快訊

台鐵鳴日號元旦首發就故障 半夜3時卡北埔急換車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣批漲健保落井下石 鄭運鵬：民粹至上

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團幹事長鄭運鵬。圖／本報系資料照
民進黨團幹事長鄭運鵬。圖／本報系資料照

國民黨主席江啟臣今天批評，政府在如此惡劣環境下調高勞、健保費率，無異是落井下石。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，健保早在2018年時就該調漲，現已因為各種因素延遲到2021年，江啟臣還要說三道四，未免太民粹至上了。

鄭運鵬說，台灣的健保之所以獨步全球，不是因為我國比較厲害，而是建立在「醫護薪資體制公醫化」、「健保事實上不是保險、而是某種所得稅」的兩大基礎上，所以醫護待遇被道德性壓制，有錢人某種程度是協助出錢，但是各黨政府也不敢讓比例太失衡。

鄭運鵬指出，現在因國人越來越長壽，長期的健保負擔也一定越重，尤其年輕人口還要幫忙支撐高齡人口，所以除非健保進行結構性的改變，不然根本沒有調降費率的空間，必須視為在經濟成長之下，雇主及勞工薪資負擔的一部分，因此前總統馬英九在2016年卸任前半年調降費率，現實上是不應該的決策。

鄭運鵬表示，當時就有精算，健保缺口會在2018年發生，馬政府這個效期只有2年的調降，只是為了彌補補充保費的民怨，健保保費依法是由費率委員會審定，所以他也不怪國民黨，只是健保在2018年就已預期要調漲，現在因為各種因素延遲到2021年，江啟臣還要說三道四批評什麼企業負擔，忘了自己在2015年時也是立委，這個未免太民粹至上了。

健保 鄭運鵬 保費

延伸閱讀

與江啟臣爭主席尷尬？ 朱立倫：兩人平常LINE來LINE去

地方禁萊豬違憲？ 江啟臣：民進黨沒民主 只有民進黨做主

元旦升旗／馬英九、江啟臣致詞反萊豬

蔡政府調漲健保費率 江啟臣：對「苦撐待變」勞工落井下石

相關新聞

元旦文告／今起迎萊豬 蔡總統：用最謙卑心情 請國人同胞體諒

蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及萊豬開放，蔡總統表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有...

元旦文告／蔡總統：兩岸政策不冒進 開放萊豬盼國人體諒

蔡英文總統今天發表元旦談話表示，這段時間以來開放萊豬爭議，讓自己充分體會到，為何過去政府做開放承諾卻不落實，台灣是貿易國...

蔡英文遭諷像慈禧太后 吳敦義：治國讓民心更冷

前副總統吳敦義上午出席國民黨元旦升旗時批評，民主國家總統會有人被亞洲週刊畫成像慈禧太后諷刺？蔡政府連續幾年治國讓民心更冷...

【即時短評】表功不表過的元旦文告 國人滿意嗎？

蔡英文總統今天發表了元旦文告，原本應是象徵著未來一年的新希望，但卻用了很大的篇幅談過去一年來政府做了哪些事，並反覆重提防...

江啟臣批漲健保落井下石 鄭運鵬：民粹至上

國民黨主席江啟臣今天批評，政府在如此惡劣環境下調高勞、健保費率，無異是落井下石。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，健保早在201...

選總統讓全家失業？ 馬英九：寧吃一點虧 不要占便宜

前總統馬英九大姊馬以南昨天受訪談到，因馬英九「一人就業，全家失業」，被解讀凸顯馬英九與任命表姊夫吳明鴻出任最高行政法院院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。